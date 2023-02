El candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, ha inaugurado este miércoles el 'I Congreso de Política para los barrios', que se desarrollará el jueves en el AC Hotel Iberia Las Palmas. A la presentación han acudido el candidato a la Presidencia de Canarias y secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; el candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria y secretario insular de los nacionalistas en la isla, Pablo Rodríguez; y la candidata a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y diputada en el Congreso, María Fernández.

Francis Candil ha abordado la necesidad de un congreso de estas características para colocar a los barrios en el centro de la política municipal. “Lo que nosotros proponemos es una vuelta de tuerca en la gestión municipal: transformar la ciudad desde los barrios, y eso se consigue trabajando desde todos y cada uno de ellos para los propios vecinos”, aseveró. Cabe recordar que el 80% de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria viven en los barrios, “de ahí la necesidad de construir una ciudad cohesionada en lo urbano y lo social, es decir, que la transformación urbana y social llegue a todos los barrios”. En este sentido, apostilló: “Ya es hora de dejar atrás el tejemaneje del PSOE, Nueva Canarias y Podemos, que llevan años gobernando esta ciudad de manera dispar, con barrios en los que no han invertido ni un sólo céntimo y adolecen de necesidades básicas como aceras, pasos de peatones, marquesinas o mejores conexiones en transporte público”.

Asimismo, Candil ha querido contar con la participación de numerosos vecinos y representantes vecinales, quienes han expuesto las carencias de las que adolecen sus barrios. “Llevamos prácticamente cuatro años pateándonos cada palmo de la ciudad. No hay rincón de Las Palmas de Gran Canaria que nos diga qué bien trabaja este grupo de gobierno. La ciudad está sucia, y esa es una queja generalizada. Hay problemas de movilidad, atascos que merman la paciencia y la calidad de vida de nuestra gente, hosteleros peleados con vecinos y vecinos con hosteleros, el Carnaval en tela de juicio porque el alcalde Augusto Hidalgo no se sienta a dialogar con los vecinos, y suma y sigue. Todo es un despropósito y nosotros queremos provocar un cambio en la capital de Gran Canaria”, subrayó.

Ciudad de abajo hacia arriba

Por su parte, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, apostilló: “No se puede hacer ciudad de espalda a los barrios. Los nacionalistas sabemos bien que Canarias se construye de abajo hacia arriba, y eso es precisamente lo que le falta a Las Palmas de Gran Canaria, haya gobernado el PSOE o el PP, y lo que logrará Coalición Canaria a partir del 28 de mayo”. Con todo, añadió: “Para ello es necesario un diálogo constante y abierto con la sociedad, que es lo que nos permitirá dar soluciones a los problemas y avanzar juntos. Eso es precisamente lo que Francis Candil lleva haciendo estos últimos cuatro años: llegar a donde ni el alcalde ni su grupo de gobierno ha llegado”.

“Ya es hora de dejar atrás el tejemaneje del PSOE, Nueva Canarias y Podemos, que llevan años gobernando esta ciudad de manera dispar”. Francis Candil - Candidato de CC a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

María Fernández, candidata a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, anunció la propuesta del mayor Plan de Cooperación Municipal, dotado con 50 millones de euros anuales, 200 millones en toda la legislatura y dijo: “La inversión pública hay que hacerla bajo el paraguas de la planificación y la estrategia, que será lo que nos permita crecer como sociedad, lugar donde vivir y donde se generen oportunidades. Eso es lo que no está llevando a cabo el presidente de este Cabildo insular. Si queremos transformar Gran Canaria en una isla de oportunidades y crecimiento debemos hacerlo desde la base, es decir, desde sus barrios”.

También puso de manifiesto la elaboración del Plan para Gran Canaria, “un proyecto elaborado junto con la sociedad civil donde planificamos qué tipo de Gran Canaria queremos ser en el terreno económico, social, energético o de movilidad, entre otros”. Con todo, expuso que la isla necesita un gobierno que lidere, que acompañe a sus 21 municipios en la transformación verde, digital, social o sostenible, entre otras. “Gran Canaria no se puede permitir un presidente que se convierta en mero espectador ante los retos y problemas de la isla y de su sociedad. No nos merecemos un gobierno que se limite a repartir dinero sin criterio, sin planificar el impacto y la utilidad de la inversión a futuro, simplemente con meros intereses cortoplacistas para vender titulares. El Gobierno de Gran Canaria tiene que ser una entidad que impulse proyectos e ideas, y la mejor forma de hacerlo es desde los barrios, donde reside el 70% de la población de la isla”, indicó.

Modelo de ciudad

La primera jornada ha contado también con la participación de Leonardo Navarro, profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC y director del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, quien ha puesto sobre la mesa cómo debería ser el modelo de ciudad y la rehabilitación de los entornos urbanos. Según Navarro, en Las Palmas de Gran Canaria queda mucho por hacer todavía. Apunta a que la ciudad está creciendo pero no se le ha prestado atención al espacio urbano. “La revolución urbana tiene que empezar en los barrios y a cada barrio hay que darle la respuesta que necesita. Hay que dignificar la palabra barrios, ponerla en positivo, y recuperar espacios para los ciudadanos. Esta ciudad no necesita más zonas libres, lo que hay que hacer es darle vida a las que existen y no la tienen. Los espacios vacíos, que no sirven para nada, hay que llenarlos de actividad; eso ayudará también a lograr así una sociedad de bienestar y progreso”.

El concejal delegado en materia de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, afirmó que el éxito de una buena gobernabilidad está en “estar con los vecinos y reunirnos con ellos constantemente para escuchar qué tienen que decir y poner en práctica sus demandas”. Añadió además que la descentralización del ayuntamiento es un modelo de éxito. “Las Palmas de Gran Canaria es una gran ciudad, y gobernarla a través de mini ayuntamientos garantiza llegar a los vecinos y responderles en un corto plazo de tiempo”.

Con todo, Javier Rivero señaló: “Los planes de barrio se elaboran con los vecinos. Francis Candil y David Suárez llevan cuatro años haciendo un buen trabajo, visitando a los vecinos, dialogando con ellos, interesándose por sus necesidades, y esa es la clave para implementar el modelo de ciudad que queremos”.

Finalmente, la jornada concluyó con una mesa redonda que contó con una gran participación vecinal, donde los vecinos expusieron las problemáticas que viven día a día y tuvieron la oportunidad de preguntar sus dudas a los ponentes. Claman “respuestas al Ayuntamiento, derecho a tener un barrio limpio, con policía de barrio que nos proteja y con unos gobernantes que nos escuchen”. “Queremos que el alcalde reviva nuestros barrios, no entendemos por qué todos los servicios, los mejores negocios, etc., están en el centro de la ciudad y por qué se niega a la diversificación”, puntualizaron.