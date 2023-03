La prohibición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de pasear a los perros en Las Canteras sigue poniendo en pie de guerra a los dueños de mascotas, ya que no entienden esta limitación recogida en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Actividades e Instalaciones, en las Playas, Paseos Marítimos y resto del Litoral de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor desde el 20 de enero de 2022.

La normativa impide en su artículo 9 “la tenencia, estancia y tránsito con perros y animales en el paseo marítimo anexo a la playa de Las Canteras desde la plaza Pepe Limpiabotas (entrada a El Confital) hasta Los Muellitos, a excepción de los perros cuyos dueños tengan su domicilio en el Paseo de Las Canteras, donde solo y exclusivamente se les permitirá el tránsito por el mismo cuando sea necesario e indispensable para la entrada y salida de su domicilio, debiendo obligatoriamente efectuarse siempre por la calle más próxima”.

Sin embargo, “quedan excluidos de tal prohibición los pequeños animales de compañía que vayan en transportín o bolsa de transporte adecuada que ofrezcan las condiciones para poderlos transportar con seguridad, así como los perros de asistencia, siempre que vayan acompañados de las personas usuarias de los mismos y cumplan con las normas a tal efecto establecidas”. Y lo mismo ocurre “con los perros que el personal autorizado disponga para el desempeño de funciones de vigilancia, seguridad y salvamento”.

"Pagan justos por pecadores"

Los partidarios de llevar a sus mascotas a Las Canteras no entienden que tengan que pagar justos por pecadores y arremeten contra el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, por mantener la citada prohibición. La conocida vecina Carmen Díaz Medina, dueña de varias mascotas, ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria modifique la ordenanza municipal y permita “el tránsito o estancia de animales en paseos y avenidas de las mismas cumpliendo siempre” la obligación de recoger las deyecciones de los perros en las bolsitas correspondientes, tal y como se detalla en el artículo 22.8 del reglamento en lo relativo a los tramos de playa abiertos para los perros.

Medina propone a su vez que “se impongan las multas correspondientes” a todos aquellos que no se llevan los excrementos de sus perros.

La promotora de la iniciativa, quien se define en su cuenta de Instagram como personaje público, productora, actriz y amante de los perros, subraya que “la gran mayoría de propietarios de perros de esta localidad cumplimos escrupulosamente el artículo de la ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales relativo a las deyecciones de animales en espacios públicos”.

Sin embargo, añade, “por culpa de algunos incívicos nos vemos privados de circular libremente con nuestros perros por la avenida de la playa de Las Canteras”. Considera “totalmente injusta la prohibición, puesto que se nos priva del derecho de libre circulación y de poder pasear con nuestros perros o sentarnos en alguna de las magnificas terrazas de este paseo”.

Por otro lado, considera que “el turismo local con mascotas podría ayudar a reactivar el turismo y las economías de la ciudad”. Detalla que, “solo en la isla de Gran Canaria, hay censados 212,531 perros y es en Las Palmas de Gran Canaria donde se encuentra la mayor población canina: 66,462 perros y 48,567 propietarios”.

Hasta las seis de la tarde del viernes 17 de marzo habían firmado la petición en Change.org, que lleva por título Yo quiero pasear a mi perro por la avenida de la playa de Las Canteras, cerca de 1.300 personas.

“Me saca la policía como si fuera una terrorista”

Un vídeo en TikTok que se ha vuelto viral, recoge la postura de Carmen Díaz sobre la negativa a poder llevar a sus perros al paseo marítimo de Las Canteras. El tiktoker La hay Liada le pregunta en una grabación para su video podcast en pleno centro de Madrid le pregunta si se siente libre en la vida y ella responde que “en Madrid sí y no en Gran Canaria porque, por ejemplo, en la avenida de la playa de Las Canteras, la joya turística, no puedo ir paseando con ellos”, en referencia a los dos perritos que lleva consigo en ese momento.

“¿Por qué?”, le interroga el entrevistador. Ella le respondió que le preguntara “al señor Augusto Hidalgo, el alcalde”, para acto seguido recordar que "me saca la policía como si fuera una terrorista”.

Ironiza preguntando “¿quién quiere una playa cuando tengo el lago de la Casa de Campo?" Insiste en que en Madrid “siempre se ha sentido más libre” y recuerda que “nació aquí y luego volví a Gran Canaria, luego estuve por el mundo y, desde luego de Madrid al cielo. Siempre he podido hacer lo que me da la gana. Yo vivía en Beverly Hills”.

Posteriormente, Carmen ha aclarado en su cuenta de Instagram que "GRAN CANARIA es un PARAÍSO" y que alza su voz para que "sea un paraíso también para gente que como yo, solo tenemos familias de peluditos. Esta isla tiene 21 municipios de los cuales solo uno es anti perros pero Gran Canaria es mucho mas que esa ciudad y, por supuesto, no es culpa de esta ciudad sino de su mala gestión".

Sin embargo resalta que "gracias a gente que sí cree que esta isla puede ser un paraíso para todos, esta isla avanza y no me cabe la menor duda que será UN PARAÍSO DONDE LA GENTE COMO YO PUEDA SER LIBRE. Y prueba de ello es que desde esta isla se han impulsado proyectos para conseguir que GRAN CANARIA SEA UN PARAÍSO PARA TODOS. Porque una voz honesta se oye entre una multitud y solo pido EMPATíA, RESPETO Y TOLERANCIA para que todos podamos coexistir pacíficamente. Y para mí la libertad es poder pasear por donde yo quiera sin restricciones...eso sí, sin molestar a nadie. Se trata de VIVE Y DEJA VIVIR!!!"

Las palabras de Carmen no han dejado indiferente y ha recibido sus apoyos. "Se tenía que decir y se dijo!!!", "Eres única" y "Así se hace", son algunas de las reacciones que han suscitado las palabras de Carmen en la entrevista con La hay Liada.

No es la primera vez que Carmen expresa públicamente su postura sobre las limitaciones para pasear con los perros en Las Palmas de Gran Canaria. En un reportaje publicado por LA PROVINCIA a raíz de la inauguración de una heladería que vende helados para perros, además de revelar que intentaba acudir una vez a la semana al establecimiento con sus perritos Luke Skywalker y Darth Vader; «los chihuahuas de Beverly Hills», mostró su discrepancia con la prohibición de la ordenanza municipal: «No lo entiendo, he estado en montón de ciudades del mundo y solo me han echado de esta».

Carmen trabajó en la campaña turística del Cabildo Gran Canaria Pets Welcome (mascotas bienvenidas).