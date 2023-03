Las largas colas del Goxo de Mesa y López no desanima a la clientela

Aún quedaban unos minutos para la apertura del food truck, Goxo, y los clientes ya se colocaban para hacer cola. La furgoneta de comida callejera del chef tres estrellas Michelin, Dabiz Muñoz lleva aparcada frente a El Corte Inglés de la avenida José Mesa y López, desde el 27 de febrero y dejará la Isla el próximo 9 de abril. Desde entonces enormes colas de curiosos por probar la novedad gastronómica de la capital han sido la tónica diaria.

Ya estaba mentalizada sobre la larga espera para conseguir comer una de las clientas, María, que esperaba pacientemente en la fila. Viajó a Madrid solo para comer en el restaurante del cocinero, pero no lo consiguió porque la cola era de tres horas. “Me gusta mucho él y me da curiosidad”, explica. No es la primera vez que intenta comer en el Goxo de Las Palmas de Gran Canaria, el viernes a las 9:30 de la mañana llegó para colocarse, pero cuando vio el mogollón de personas que ya estaban esperando desistió. “Y eso que abren a la 13:00 de la tarde”, indica. La fiel seguidora de Muñoz asegura que intentará de nuevo entrar en el restaurante madrileño.

No todos los clientes son fanes del chef, algunos no lo conocían. Es el caso de Jacopo Ricci, que fue su pareja la que le avisó que cerca podía probar la gastronomía de un un chef reconocido. “Veo la gente en la cola y quiero venir”, asegura el joven mientras ojea la oferta del menú en su móvil.

Las opiniones sobre la calidad de los platos son vario pintas, para algunos es un éxito y para otros no da la talla. “Espero que esté bueno aunque no lo creo”, presiente Eduardo Pérez, que aguarda en la cola “por probar”, pero que ya algunos de sus amigos le han advertido de que “no merece la pena”.

Melany Déniz y Aarón Santana ya han probado parte del menú y coinciden en que prefieren “otras hamburgueserías”. El puesto es famoso por sus hamburguesas burger Yakisoba con la peculiaridad de que cuenta con noodles cremosos de pimienta del mundo y miso, entre otros ingredientes. Muñoz es conocido por experimentar con sabores asiáticos y esta hamburguesa es la indicada para conocer los platos de fusión más callejeros.

"La salsa parece chorizo de Teror", describe uno de los clientes tras probar la hamburguesa

Por otro lado, también es posible pedir la pepperoni pizza burger con mozzarella, chorizo de Pamplona, pesto de rúcula y salsa margherita spicy de tomates cherry. Esta última es la que ha pedido la familia y consideran que es “una mezcla de demasiados sabores”. “La salsa parece chorizo de Teror”, apunta Santana. Aunque no han congeniado con los sabores, su hija de dos años disfrutaba de las Patatas Xo, con salsa de mayonesa de trufas y jalapeños y salsa de kétchup de fresas ligeramente picante. “Se las está gozando”, comenta entre risas la madre.

Ayer fue una ocasión especial para muchos por ser el Día del Padre. Fueron a celebrar la efeméride Ignacio Echeverría y su hija Irene. Ya habían intentado en otras ocasiones probar la comida, pero las colas les espantaba, aunque estaban mentalizados de que, por lo menos, tardarían una hora en llegar al principio de la cola. “Seguro que la comida está buena y valdrá la pena esperar”, opina Ignacio. Ya conocían al chef previamente e, incluso Irene atesora una camiseta firmada por Muñoz.

Verónica Valentín seguía a Muñoz en la red social Instagram, y siempre le había picado la curiosidad por ir a Madrid para probar su comida. Compartía la degustación con Gustavo Adolfo Jorge y detalla el pedido: hamburguesa pepperoni, brioche de chili con carne XO, las patatas XO y la cerveza, “que no puede faltar”. La pareja no contaba con comer en el food truck, pero fueron de los primeros en llegar, sobre las 12:30, por lo que al ver que no había cola decidieron esperar a la apertura y tardaron solamente media hora en llegar a la barra para pedir. “Vinimos a dar una vuelta y lo vimos, si hubiera visto la cola que hay ahora no hubiera venido”, expresa ante la fila de personas que no hace más que aumentar con el paso del tiempo.

Claudia Ramírez, María Lazo y Carlos Hernández pasaban por la zona después de ir al gimnasio y al observar que el tiempo de espera no era mucho, no como en otras ocasiones, decidieron quedarse. Ya habían probado algunas de las creaciones de Muñoz que vende El Corte Inglés en Navidad, concretamente el roscón de Reyes que Ramírez confiesa que no le apasionó, pero aún así confía en la selección del Goxo. Cuando estuvieron en Madrid intentaron seguirle la pista al restaurante sobre ruedas, pero no se encontraba en la capital española en esos momentos. Por lo que esta ocasión les ha servido para resarcirse y probar, por fin, los famosos (para bien o para mal) platos diseñados por un tres estrella Michelin a a un precio más asequible que en un restaurante.