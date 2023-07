Carolina Darias: «Espero que la Metroguagua circule en 2024 entre el Teatro y Manuel Becerra»

Lleva dos semanas al frente de un pacto para Las Palmas de Gran Canaria que se propone «mejorar la vida de la ciudadanía». ¿Qué transformaciones concretas veremos?

En ese acuerdo hemos definido siete grandes objetivos generales que tienen acciones con sus indicadores correspondientes, también para rendir cuentas a la ciudadanía. Entre esos siete objetivos hemos hablado de una ciudad mucho más sostenible, no hay más oportunidades que ahora y tenemos las condiciones para convertirnos en referente. ¿En qué cosas concretas? Más corredores verdes que conecten barrios de la ciudad. Por ejemplo, entre Lomo Apolinario y Casablanca III, o entre Pedro Hidalgo y El Lasso. Eso permitirá que los vecinos y vecinas de esos barrios tengan zonas verdes por las que hacer una interacción entre ellos, pero también que les inviten a pasear, a caminar. Necesitamos una ciudad mucho más saludable, sabemos la importancia de la prevención en hábitos de salud.

¿En movilidad y otras áreas?

Tenemos que seguir avanzando en el transporte público. Sabemos ya que Guaguas Municipales tiene una gran aceptación en la ciudadanía. Queremos seguir avanzando hacia los barrios, como nos han pedido, y poner en marcha la Metroguagua, pero también queremos una ciudad de las oportunidades. Con los datos de empleo y de afiliación estamos en serie histórica. El reto es seguir estableciendo ese dinamismo, crear las condiciones para hacerlo. Con el puerto, de la mano de la colaboración público-privada, son detalles concretos de cómo podemos mejorar la vida de la gente, especialmente a través del bienestar social.

¿Cómo está siendo el rodaje con las otras fuerzas del pacto tras unas largas negociaciones?

Las negociaciones tienen su momento, también sus espacios para producirse. Yo recuerdo ese tiempo de negociación como un tiempo intenso –era lo que se preveía– para lograr lo que queríamos todos, un buen acuerdo con una distribución de áreas que sea acorde a las primeras necesidades que tiene la ciudad. Creo que con esa distribución de ocho áreas de gobierno lo hemos conseguido y la relación con los socios es excelente. Tanto con Pedro como con Gemma tengo una buena relación programática, pero también personal, que creo que es importante.

En la campaña, siempre usaba su tablet para tomar notas. ¿Cuáles ha marcado como prioritarias? ¿Han puesto en marcha algún plan de acciones inmediatas?

Me gusta tomar notas porque así después puedo sintetizar las demandas vecinales para ver las respuestas que hemos tenido. Muchas de esas demandas ya han sido atendidas. Pongo un ejemplo: cuando me reuní con las vecinas de Hoya de la Plata, me pedían bancos en un parque pequeñito que tienen. Ya hay bancos. ¿Son importantes los grandes proyectos en la ciudad? Sí, pero son fundamentales los pequeños detalles que mejoran la vida de la gente. Ese es el objetivo de este gobierno: las grandes transformaciones, pero también los pequeños detalles. Y hemos empezado por lo que consideramos fundamental, la modernización de las estructuras en el Ayuntamiento. Tras la distribución en el pasado pleno de las áreas de gobierno, he procedido a aprobar por decreto la estructura directiva para empezar a arrancar este proyecto. Una estructura que sea acorde a lo que el funcionamiento de la casa común pueda necesitar.

La carencia de personal afecta a la gestión municipal. ¿Está dotado el Ayuntamiento del músculo técnico necesario?

En eso estamos, ya lo hemos hecho con esa estructura directiva, la hemos adecuado a lo que es un ayuntamiento de una gran ciudad, que es lo que somos. Va a haber áreas directivas que van a reforzar esos servicios centrales que lo necesitan, y en breve se van a incorporar empleados públicos, en este caso A1, que tanto necesitamos y que van a implementar ese músculo para hacer lo que la ciudad necesita, para la respuesta eficaz de los servicios públicos municipales, y también para el día a día de los asuntos que hay que llevar. Tenemos clara la hoja de ruta y la hemos llevado a cabo en la primera semana, con la aprobación de la estructura directiva y toda la implementación de recursos humanos que va a venir en las pruebas que ya se habían convocado. También se acaba de celebrar la última prueba del C1, que va a ser un empujón para el refuerzo de recursos humanos que necesita el Ayuntamiento, sí o sí.

¿Se han marcado plazos para llevar a cabo objetivos como las mil casas de alquiler asequible?

Lo hemos dicho, durante este mandato. Sería lo deseable y lo que esperamos. Hay un acuerdo suscrito con cargo al Plan Next Generation y estamos determinados a llevarlo a cabo y ampliarlo si fuese posible. El gobierno de la ciudad va a seguir buscando suelo público para ponerlo a disposición de las administraciones competentes, pero también estamos dispuestos a la colaboración público-privada. Todos los caminos nos tienen que llevar a poner a disposición de la ciudadanía esas mil casas, pero también tenemos que seguir continuando con la política de rehabilitaciones. No solo obras tradicionales, sino especialmente las ligadas a la eficiencia energética. Ya dije antes que la sostenibilidad es una prioridad, no una opción. Es un imperativo ético y moral, porque no tenemos otro planeta B, otra ciudad B. Ya es una realidad con la rehabilitación de las viviendas de La Paterna, que tienen eficiencia energética. Soy consciente del papel muy importante que se ha hecho durante estos ocho años en materia de vivienda, con estos convenios de los que he hablado, con la reposición de prácticamente la totalidad del extinto patronato de Tamaraceite, y nos queda continuar con la reposición de las viviendas de Las Rehoyas, muy importante para culminar este proceso.

En la calle hay sensación de falta de limpieza y estos años hubo problemas con los contratos. ¿El Ayuntamiento va a avanzar en las privatizaciones? ¿Qué modelo plantean para el servicio?

Varias cuestiones. Primero, tenemos que seguir mejorando la limpieza, como ya hemos hecho: yo me encuentro con la gente y me dice que se nota que hemos empezado a mejorar. Por tanto, hay que seguir. Segunda cuestión, no hemos privatizado nada, niego la mayor. Tenemos un sistema mixto. En el pasado mandato se mejoraron sustancialmente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza para equipararlos, si me permite la expresión, con la casa común del Ayuntamiento. Prestan su servicio de limpieza de lunes a viernes, pero la ciudad necesita limpieza de lunes a domingo, y ahí entra la otra parte de esa gestión híbrida, a través de la contrata. Ese contrato data de, si no me equivoco, 2013. Desde entonces, la ciudad se ha desarrollado y lo que tenemos que hacer es actualizar ese contrato. En el presupuesto de 2023, la mayor partida es para limpieza, conscientes de la necesidad de seguir mejorando, con 63 millones de euros. Y al tiempo que digo esto, añado otra cosa: nosotros tenemos que seguir mejorando la limpieza, sí, pero también tiene que haber una mayor concienciación. Hago un llamamiento a la ciudadanía: yo parto de la idea de que mi casa empieza en mi calle. La casa de todos nosotros, de todas nosotras, empieza en nuestra calle, y no hay nada mejor que contribuir a cuidar nuestra ciudad.

¿Cumplirá la Metroguagua una década en obras?

Yo lo que espero y deseo, y vamos a trabajar para eso, es que en el año 2024 la Metroguagua empiece a circular por la ciudad, al menos en el tramo que va desde el Teatro hasta la Plaza Manuel Becerra. Hay tramos terminados, como el de Blas Cabrera, la calle Galicia, Mesa y López... La Metroguagua no solamente significa una movilidad sostenible, ágil y moderna del siglo XXI, que va a dar mayor capacidad; además está significando una regeneración urbana importante. Pensemos en Mesa y López antes y después, no tiene nada que ver. La ciudad ha ganado. Sabemos que hay complicaciones con la estación de Hoya de la Plata, por la dificultades que hubo con una empresa, que hubo que volver a licitar, y eso puede demorar más tiempo. Pero sí esperemos que en 2024 el propósito es que ya sea una realidad la Metroguagua en la ciudad, al menos en el tramo que he comentado.

Está pendiente de ejecutar el plan de infraestructuras hidráulicas del anterior mandato. ¿Qué calendario manejan?

Tenemos ese plan que es muy ambicioso y supone una inversión muy importante. No solamente se trata del saneamiento de la ciudad, también de nuevas depuradoras, de nuevas potabilizadoras. Estamos hablando de un plan ambicioso, para el que necesariamente vamos a tener que contar con otras administraciones públicas. Esta alcaldesa será muy dialogante, pero también reivindicativa, para que la ciudad pueda tener lo que, como gran ciudad, queremos. Pero sí que se están actualizando cosas ya concretas, que pueden ser de interés. Le habló del saneamiento de Las Coloradas, que puede ser una hipótesis, una de las posibles causas, de la contaminación de El Confital.

¿En qué estado se encuentra ese proyecto?

En las próximas dos semanas vamos a iniciar la obra del saneamiento de Las Coloradas junto con el colector. Es objetivo prioritario poder abrir al baño esa playa de El Confital, ese espacio natural de la ciudad. Este gobierno y el anterior no han dejado de trabajar, lo quiero decir bien claro, en buscar los orígenes. Se han ido estableciendo distintas hipótesis, se han descartado hasta ahora todos y cada uno de los posibles focos de esa contaminación. Ahora quedan estas dos posibilidades, una de ellas es el saneamiento de una de las calles, de la avenida de la Semana de la Pasión, en Las Coloradas, junto con el cambio del colector, y la otra depende de la zona militar, también estamos en contacto con ellos para intervenir. Piénsese que en esta zona de la ciudad no se interviene desde el año 2005. Es absolutamente imprescindible y necesario abordar el saneamiento como parte de ese plan estratégico para tener una ciudad del siglo XXI en saneamiento, en depuración y en potabilización.

En un momento del primer pleno tuvo un lapsus, que rápidamente corrigió, al decir señorías en vez de concejales. ¿Qué tal lleva la adaptación de la política nacional a la local?

Me he adaptado muy bien. Me suelo adaptar bien, sobre todo porque me apasiono mucho, porque me gusta lo que hago. Me gusta la política y aquí no hay política grande ni hay política chica, hay política. Mejor dicho, hay buena política. Creo que estoy en una etapa de mi vida de madurez personal y política para asumir este reto, que es ser la alcaldesa de la gente en Las Palmas de Gran Canaria, y a eso me voy a entregar los próximos cuatro años. Me apasiona, me gusta y me adapto bien porque estoy ilusionada, y muy muy contenta y muy feliz de haber obtenido esa confianza y ese cariño que nunca esperé recibir.

En ese pleno también tuvo algún encontronazo con el portavoz de Vox. ¿Cómo observa la irrupción de la ultraderecha en las instituciones canarias?

La observo con carácter general, y en particular en el Ayuntamiento, con mucha preocupación. Creo que el Partido Popular se equivoca blanqueando la ultraderecha. Estamos viendo como allí donde están gobernando están suprimiendo concejalías de Igualdad. Están prohibiendo que después de un asesinato machista se salga a expresar públicamente la condena y el dolor por ese asesinato, por esa muerte, una vez más. Y ese blanqueo va a tener sus consecuencias. El próximo 23 de julio tenemos unas elecciones que son trascendentales para nuestro país. Tenemos que elegir entre seguir avanzando o retroceder. Y desde luego, confío y deseo que la ciudadanía elija democráticamente seguir avanzando. De luego, aquí en el Ayuntamiento han obtenido sus actas. Por supuesto, como no puede ser de otra manera y como demócratas que somos, tienen los derechos que les asisten, pero también voy a ser muy vigilante para que aquí no se produzca ningún atropello. Ningún atropello. Desde el respeto a la palabra, desde el respeto a los demás y también desde el respeto a quien ostenta la presidencia del Pleno, que es quien le habla como alcaldesa de las Palmas de Gran Canaria.