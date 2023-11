Contra el veneno machista

La mayoría de los partidos cerraron filas este lunes contra la violencia sexista durante un pleno municipal en el que Vox fue la única fuerza discordante por su negacionismo, más preocupado por la supuesta «criminalización» de los hombres que por el asesinato de 1.238 mujeres desde 2003 por el veneno machista.

«La policía acaba de detener a un hombre en Madrid como presunto autor de la muerte de su expareja y de su hija de cinco años en la madrugada de este lunes». Así inició la alcaldesa Carolina Darias el debate del acuerdo declarativo para la violencia de género, haciendo un llamamiento de un minuto de silencio para condenar la muerte de las útlimas víctimas de la violencia machista, que ha provocado el asesinato en España de 53 mujeres y 2.307 violaciones en lo que va de año a manos de hombres.

No pudo ser una declaración institucional porque los concejales de Vox, fueron los únicos, se negaron a aprobarla. Su portavoz Alberto Rodríguez no sólo negó la existencia de la violencia de género, sino que acusó a sus compañeros de «instrumentalizar los crímenes domésticos con fines ideológicos y para criminalizar al varón».

Rodríguez, desde cuyo partido se ha aplaudido la utilización de muñecas hinchables en las algaradas contra la amnistía en Madrid -llamando putas a las ministras e intensificando de paso el odio contra las mujeres-, parecía más preocupado por alcanzar un pronunciamiento del pleno contra la amnistía o la carencia de actos en la ciudad para celebrar la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, que por el asesinato y las violaciones de mujeres.

Ni una más

«La violencia contra las mujeres», le espetó María Amador, edila del Partido Popular (PP) «es una realidad incontestable. No cabe relajarse en esta lucha. La violencia machista no debe ser objeto de debate partidista. Los únicos culpables de que una mujer sufra violencia sexual son los agresores, no nos queda ninguna duda y por ello hay que trasladar con una sola voz un mensaje de apoyo a las víctimas para condenar a los maltratadores y continuar sensibilizando a toda la sociedad. Ni una más».

La concejala de Bienestar Social Carmen Luz Vargas reconoció que «algo falla en nuestra sociedad», cuando las mujeres siguen siendo asesinadas víctimas del veneno machista, por lo que planteó la necesidad de aumentar los recursos para seguir trabajando las políticas de igualdad.

«No podemos permitir que persista esta crisis silenciosa y endémica. Cada vez es más imprescindible la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas y el tercer sector. Seguiremos trabajando para la erradicación de la violencia machista y vicaria y aportando más recursos especializados para que las mujeres de nuestro municipio sean atendidas. Rechazamos cualquier discurso negacionista y seguiremos impulsando medidas preventivas de la violencia contra las mujeres. Contra la violencia, tolerancia cero».

El acuerdo aprobado por PP, PSOE, CC y Podemos recoge la puesta en marcha de diez medidas para garantizar «la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres».

La declaración contra la violencia machista fue uno de los temas que más enfrentamiento generó junto con la moción de Vox contra la amnistía, que sólo fue apoyada por el PP. La alcaldesa Carolina Darias ordenó retirar del acta del pleno la acusación de Alberto Rodríguez al presidente Pedro Sánchez de dar un golpe de estado, mientras el edil de Vox continuaba desgranando el argumentario apocalíptico que su grupo ha paseado por los ayuntamientos de España.