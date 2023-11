La empresa que cuida el césped del Estadio Gran Canaria asegura que su compost "no genera ni atrae moscas"

La empresa encargada del cuidado del césped del Estadio de Gran Canaria ha señalado que no «hay ningún fundamento» que relacione la plaga de moscas aparecida el pasado fin de semana en la calle Fondos del Segura, en el barrio de Siete Palmas de Las Palmas de Gran Canaria, con la hierba que queda en el remolque, puesto que lo llevan «1 o 2 veces a la semana al vertedero». Indican además que utilizan un compost que «no genera, ni atrae insectos».

La asociación de vecinos de Siete Palmas se había quejado a este periódico de la aparición de un «mosquerío» durante el pasado fin de semana, que afectó a residentes y a comerciantes, debido a que no se habían retirado las cubas y que además habían sido ubicadas en el lado del complejo deportivo donde están las viviendas. El césped del campo de fútbol se ha renovado hace unos días por uno más resistente para el invierno.

La asociación indicó que desde 2019 vienen soportando este problema, pero que nunca había sido tan grave como en esta ocasión.

El responsable de la empresa que se encarga del cuidado del césped del Estadio de Gran Canaria, Orlando Cabrera -Fuerteventura Garden Center- indicó que «no hay ningún fundamento que relacione la plaga de moscas con el césped que queda en el remolque. Todas las semanas se lleva el césped al vertedero 1 o 2 veces».

Cabrera añadió que la capacidad del remolque «es de 3 metros, una cantidad muy pequeña para crear una plaga y mucho menos cuando la retiramos 1 o 2 veces a la semana». Y que el contenedor se está ubicando «entre el Gran Canaria Arena y el propio Estadio de Gran Canaria, justo antes de la entrada por la que se accede con la maquinaria para cuidar el césped, situada entre Tribuna y Grada Naciente, más cercana a San Lázaro» y no, al otro lado, cerca de las viviendas, donde dicen los vecinos.

No es estiércol

«El cuidado del césped ya no se hace con estiércol, se hace con un compost que nosotros fabricamos en la planta que tenemos en Fuerteventura, a escasos 500 metros de la población de La Fajita y del Oasis Wildlife Fuerteventura, que recibe más de 1.000 visitantes diarios. Nunca hemos tenido ningún problema de moscas ni de malos olores, y se procesan 3.000 toneladas de compost anualmente. Es un fertilizante de la más alta calidad que existe, no huele y, por supuesto, no atrae moscas ni las reproduce. Incluso hemos logrado controlar las plagas de moscas gracias al buen manejo del compost», puntualizó.

La empresa cuida además dos campos de césped natural en Barranco Seco y, pese a que tiene dos remolques allí para su cuidado, nunca ha tenido problemas con un colegio que hay al lado. "Nunca hemos tenido problemas de plagas ni malos olores. Hay un colegio justo al lado que nunca ha denunciado plagas ni malos olores", afirmó Orlando Cabrera.