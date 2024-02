Las obras en el saneamiento de Las Coloradas no solucionan la contaminación en El Confital

Las obras que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado realizando en los últimos meses en la red de alcantarillado de Las Coloradas no dan solución a la contaminación fecal que se produce de manera periódica en las aguas de El Confital. El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, reconoce esta afirmación y señala que el proyecto de renovación de la red de este barrio capitalino sigue pendiente de otras dos fases, por lo que confía en encontrar el origen de los vertidos de la bacteria E. colli que afectan a la playa de forma puntual desde hace casi siete años.

«El único problema en Ciudad de Mar que tengo que aceptar para el que no tenemos una solución es El Confital», reconoció tajante el concejal en una entrevista concedida a este periódico. «En esta primera intervención no se encontró nada», recalcó. No obstante, el edil reiteró que el origen del problema debe estar en esta zona, dado que es a donde apuntan todos los expertos. «Es aguas arriba, teóricamente», matizó al respecto.

El sistema Náyade de Aguas de Baño dejó de publicar mediciones de la playa hace un año

El Confital cerró al baño durante una semana en julio de 2016 por niveles anómalos de contaminación fecal en sus aguas. El 26 de abril de 2017 volvió a cerrar y desde entonces el baño ha estado prohibido prácticamente durante todo este tiempo. De hecho, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias retiró la condición de zona de baño de la playa al haber vertidos de manera reiterada durante un periodo tan prolongado. El Sistema Nacional de Aguas de Baño ‘Náyade’ del Ministerio de Sanidad lleva sin publicar muestreos desde febrero del año pasado.

Desde 2017 el Ayuntamiento capitalino ha realizado numerosos estudios con el objetivo de encontrar una solución a este problema. En un primer momento, todo apuntó a la Casa Roja de Los Nidillos, donde hay una vieja estación de bombeo. De hecho, se llegó a sacar por la vía de urgencia un contrato menor para conectar esta a la red de saneamiento. Ante la persistencia de los vertidos, con picos altísimos, esta hipótesis se descartó rápidamente.

Catas en el terreno

Los técnicos revisaron la red en esta zona colindante de La Isleta e hicieron catas en el terreno circundante a la playa. Los análisis geotérmicos permitieron determinar que existían bolsas de aguas fecales en el subsuelo del arenal. Estas, a su vez, llegaban al mar a través de conductos naturales. Las miradas se pusieron entonces en el barrio de Las Coloradas, al entender qué posibles fugas en la red estaban filtrándose hasta esta zona baja. Y es que el terreno volcánico de este paraje natural es altamente poroso.

El Ayuntamiento inicia las obras para renovar la red de saneamiento de Las Coloradas. / LP/DLP

«No hemos sido capaces de averiguar el origen exacto», resaltó Quevedo, «ahora, lo que nadie podrá decir es que no se han movilizado todo lo movilizable». El también edil de Turismo señaló que mantuvo junto a la alcaldesa, Carolina Darias, una reunión con los militares responsables de la Base General Alemán Ramírez de La Isleta para conocer qué actuaciones habían hecho al respecto. «Nos juraron que había actuado; además, con un dinero que lo conseguí yo de diputado en el Congreso», indicó el concejal.

Acometidas de los domicilios

El Ayuntamiento inició las obras de la red de alcantarillado de Las Coloradas el pasado mes de noviembre. Con un plazo de ejecución de 60 días, las obras tenían un presupuesto de 272.636 euros en esta primera fase. Los trabajos consistieron en la renovación de la red de saneamiento, la sustitución de las acometidas de los domicilios y la mejora del colector que bombea las aguas residuales a la estación de bombeo.

Estos trabajos llevaban pendientes varios años. Mientras tanto, la playa ha permanecido cerrada al baño, aunque han sido numerosos los bañistas que se han estado saltando esta prohibición durante todo este tiempo. Lo cierto es que estos episodios de contaminación fecal, con unos niveles alarmantes para la salud, no se producen de manera continuada, sino de forma puntual cada varios meses. Con picos, eso sí, que han llegado a multiplicar por cinco los niveles permitidos.

Quevedo, no obstante, recordó que tienen pendiente una serie de actuaciones previstas en El Confital. Actualmente, está ejecutándose un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias en la carretera de acceso que permitirá mejorar la seguridad de la vía tanto en vehículos como andando.