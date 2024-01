Lanzarote y Fuerteventura resultaron agraciadas ayer con el primer premio de la Lotería del Niño. En la isla de los volcanes, el sorteo dejó dos boletos premiados con 200.000 euros cada uno, mientras que en la capital majorera se vendió un décimo, según confirmó el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Las Palmas, Juan Manuel Moragas.

En el caso de Lanzarote, en el despacho receptor situado en la gasolinera Disa de Mozaga (San Bartolomé), en el punto kilométrico 7,7 de la carretera entre San Bartolomé y Tinajo, se vendieron dos décimos del 94974, expedidos por máquina, que repartieron un total de 400.000 euros.

Además de los 400.000 euros que dejó el Día de Reyes, ese mismo establecimiento ya dio un premio en la Lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad con un décimo de uno de los quintos premios el pasado 22 de diciembre. En la gasolinera de Mozaga se registró un boleto del 57421, dotado con 6.000 euros. Un vecino de San Bartolomé, de unos 55 años, fue entonces el afortunado. “Es un trabajador y le hacía falta el dinero”, se alegró ayer Claudia Lucero, empleada del surtidor Disa de Mozaga.

En Mozaga (Lanzarote) se estrenaron con un premio en Navidad y ahora repiten alegría

Ese punto de venta, que abrió sus puertas hace año y medio dentro del supermercado de la gasolinera, ha duplicado sus ventas en lotería desde el Sorteo de Navidad, admite Claudia, quien no ocultaba su alegría, al igual que el resto de trabajadores del negocio, por volver a dar un premio.

Claudia, madre de un niño, tiene claro que si le hubieran tocado a ella 200.000 euros, se compraría una casa y la “dejaría totalmente pagada con ese dinero”. Ahora vive con su suegra.

En Mozaga bromeaban ayer con la posibilidad de convertirse en la gasolinera de la suerte en Lanzarote, por dar dos premios seguidos en tan poco tiempo, como ocurre con la de La Chasnera, ubicada en el kilómetro 54 de la autopista sur de Tenerife, en el municipio de Granadilla, que lleva once años consecutivos dando premios en el sorteo de Navidad.

La alegría del Gordo y ‘El Niño’

El pasado 22 de diciembre, seis de los siete municipios de Lanzarote resultaron afortunados con el Gordo o con alguno de cuatro de los quintos premios. Arrecife, San Bartolomé, Teguise, Tías, Yaiza y Haría fueron los agraciados, mientras que el de Tinajo se quedó ‘rascado’. El Sorteo de Navidad repartió en Lanzarote 5.414.000 euros.

El Gordo visitó Puerto del Carmen (Tías), Yaiza y Tahiche (Teguise), donde tocaron un total de 4.400.000 euros por los once décimos vendidos del primero premio: 88008.

La suerte que dejaron los quintos premios en Lanzarote en el pasado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se extendió por cinco de los siete municipios de la isla de los volcanes. Arrecife, Teguise, Tías, San Bartolomé y Haría fueron tocados por la fortuna con los 169 décimos premiados con 6.000 euros cada uno de ellos. El diluvio de quintos premios dejó en su conjunto 1.014.000 euros.

A Fueteventura volvió ayer de nuevo a sonreirle la suerte con el pimer premio de la Lotería del Niño, aunque en esta ocasión con un sólo décimo que fue vendido en Puerto del Rosario con un premio de 200.000 euros, el mejor regalo de Reyes para el agraciado.

El Bazar Karamelo, ubicado en la avenida Juan de Bethencourt, número 56, vendió un décimo del número 94974 a través de la terminal. La alegría se contagió ayer tras conocerse el resultado final del sorteo en este Bazar que regenta Antonio López Cruz, más conocido por los clientes y amigos como Toni, que no es la primera vez que otorga premios en los diferentes sorteos que se celebran anualmente.

«Es el mejor regalo de Reyes que me pudo haber tocado, a mí y al afortunado» Antonio López - Bazar Karamelo

López no podía disimular su alegría por haber vendido un décimo del primer premio. «Es el mejor regalo de Reyes que me podía haber tocado. No sólo a mi sino a nuestros clientes y en especial, a la persona agraciada».

Tras conocerse que el Bazar Karamelo había otorgado el primer premio de la Lotería del Niño, numerosos clientes se acercaron hasta el establecimiento para felicitar al propietario y celebrar la suerte. «Decidí abrir las puertas del negocio hoy (por ayer) a pesar de ser festivo, primero por respeto a los clientes en un día donde se celebra el sorteo de la Lotería del Niño y, segundo, porque tenía la intuición que nos iba a tocar algún premio, como así ha sido», señaló un emocionado López que no paró de recibir felicitaciones a lo largo de la jornada y de atender a diferentes medios de comunicación.

Fuerteventura fue bendecida en la histórica jornada del pasado 22 de diciembre con motivo del sorteo dela Lotería de Navidad con cuatro décimos del premio Gordo que recayeron enlos centros receptores de Cañada del Río, Morro Jable y Antigua, a través de los establecimientos de los bazares de Cañada, Papayo y Aulaga, con un montante total de 1.5 millones de euros, aunque la cifra pudo ser superior con otros premios inferiores.

Los números 89634 y 57033, han sido el segundo y tercer premio, respectivamente, en el sorteo del Niño de hoy.

Los premios del Niño

Los premios más importantes del Sorteo de 'El Niño', son el Primer Premio, de 2.000.000 de euros por serie; el Segundo Premio, de 750.000 euros por serie; y el Tercer Premio, de 250.000 euros por serie. Además, hay 20 premios de 3.500 euros, otros 1.400 premios de 1.000 euros por serie y 5.000 premios de 400 euros, entre otros.

Recuerda que puedes consultar en tiempo real si eres unos de los premiados en nuestro comprobador de Lotería del Niño.

Las terminaciones

Las dos terminaciones de cuatro cifras premiadas con 3.500 euros a los números del sorteo de El Niño, las catorce de tres cifras agraciadas con 1.000 euros y las cinco de dos cifras con 400 euros han sido las siguientes:

Terminaciones de 4 cifras: 350€ al décimo

7247

8172

Terminaciones de 3 cifras: 100€ al décimo

507

296

161

978

872

506

114

488

730

428

281

568

644

598

Terminaciones de 2 cifras: 40€ al décimo

66

40

32

65

99

Extracciones especiales:

1

4

9

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han advertido de que aquellos agraciados que compartan un décimo premiado de más de 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque esta sea inferior a esa cifra, ya que el gravamen se exige sobre la cuantía del premio del décimo en total.