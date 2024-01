El número 94974 ha sido galardonado con el primer premio de la Lotería del Niño. Los afortunados recibirán 200.000 euros por décimo.

El premio ha estado bastante repartido en Canarias. En la provincia de Las Palmas, se ha venido en administraciones de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana); así como en Lanzarote (San Bartolomé) y Fuerteventura (Puerto del Rosario).

En la capital grancanaria

En Las Palmas de Gran Canaria, fueron varias las administraciones que vendieron algún décimo premiado. En concreto, en el establecimiento ubicado en el barrio de La Paterna, sólo se vendió un décimo; mientras que en la administración ubicada en el Centro Comercial Siete Palmas, se dispensaron tres cupones.

En el sur de la Isla

En propietario del Bazar El Gordo II, de la calle Partera Leonorita en San Fernando de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana), Alexis León Quevedo, ha entregado un décimo del primer premio del sorteo del Niño.

Hace nueve años que abrió el local de venta de tabaco y sishas, y seis que empezó a vender lotería. Ya el pasado 22 de diciembre dio un quinto premio de la Lotería de Navidad. "No me lo esperaba, es una absoluta sorpresa haber repetido en los dos sorteos en la primera navidad que damos premio", subrayó y añadió que se estrenaron "el 22 de diciembre y ahora damos el niño, no me lo creo ni yo". Desconoce a quién se lo ha podido vender y todavía no ha aparecido la persona agraciada agraciado por el establecimiento.

En el norte

Mientras tanto en Santa María de Guía, Onofre Santiago y Zoraida Machín (padre e hija); vendieron en la Administracióin La Cigarra de Oro, trece décimos (dos de ellos por la web y once, por el papel), lo que supone que han repartido 2,6 millones de euros.

Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los premios se han centrado en la isla de Tenerife, repartiéndose en los municipios de Güímar, Santa Cruz de Tenerife, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arico, La Guancha y La Victoria de Acentejo.

En total han sido 5,5 millones de euros, los que han tocado en Canarias (1,95 millones de euros en la provincia tinerfeña y 3,6 millones de euros, en la grancanaria).

En la capital majorera

En Fuerteventura, el Bazar Karamelo, propiedad de Antonio López Cruz, fue el encargado de vender vía web un décimo del primer premio.

El primer premio, también en Lanzarote

Lanzarote continúa su idilio con la Lotería Nacional. En esta ocasión ha sido la Lotería del Niño la que se ha acordado de la Isla, donde ha caído parte del primer premio del sorteo celebrado este sábado, 6 de enero. Dos décimos del 94974, expedidos por máquina, según confirma el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Las Palmas, Juan Manuel Moragas, han sido vendidos en el despacho receptor 44.850, situado en el kilómetro 7,7 de la carretera entre San Bartolomé y Tinajo, en concreto en la gasolinera Disa de Mozaga (municipio de San Bartolomé). Cada afortunado se lleva un premio de 200.000 euros por boleto agraciado.

Además de los 400.000 euros repartidos este Día de Reyes, ese mismo establecimiento ya dio un premio en la Lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad con un décimo de uno de los quintos premios el pasado 22 de diciembre. En la gasolinera de Mozaga se registró un boleto del 57421, dotado con 6.000 euros.

El tercero, también cae en las Islas

Por su parte, el número 57033, correspondiente al tercer premio del sorteo (25.000 euros el décimo), ha caído en Tenerife (Granadilla de Abona y La Laguna); en Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria) y La Palma (Santa Cruz de La Palma).

En la capital grancanaria se vendió una hoja completa en la adminstración ubicada en la calle Galicia y otra en la que se encuentra en el Centro Comercial Las Arenas.

En total, en el sorteo se han repartido 770 millones de euros en premios.

Extracciones especiales y reintegros

En cuanto a las extracciones, las premiadas de cuatro cifras son los números 7.247 y 8.172, dotadas con 3.500 euros a la serie, 350 euros por décimo.

Asimismo, los números 507, 296, 161, 978, 872, 506, 114, 488, 730, 428, 281, 568, 644 y 598 han sido las extracciones de tres cifras premiadas, con 1.000 euros la serie, 100 euros por décimo.

Con 400 euros la serie, 40 euros por décimo, se ha premiado también a las extracciones de dos cifras 66, 40, 32, 65 y 99.

Además, los reintegros han sido para los números 4, 1 y 9. Cada reintegro tiene 200 euros por serie, lo que equivale a 20 euros por décimo premiado.