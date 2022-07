'Oppenheimer', la esperada película de Christopher Nolan sobre el "padre" de la bomba atómica, avanzó este jueves sus primeras imágenes como aperitivo, antes de su estreno el 21 de julio de 2023.

En un brevísimo video que el estudio Universal Pictures está reproduciendo en bucle en sus redes sociales, con cuenta regresiva incluida, aparece Cillian Murphy en el papel de J. Robert Oppenheimer mientras una voz en off dice: "El mundo está cambiando, reformándose. Este es tu momento".

La voz corresponde a Emily Blunt, quien interpreta a la esposa del científico, Katherine, en esta esperadísima cinta del director de 'Dunquerke' (2017).

Más adelante, tras una sucesión de imágenes de explosiones, otra voz masculina implora: "Les diste el poder de destruirse a ellos mismos e hiciste al hombre más importante que jamás haya existido".

El argumento de 'Oppenheimer' se basará en la novela 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', ganadora del Pulitzer en 2005 y escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Será la segunda vez que el cineasta ambiente un filme en la Segunda Guerra Mundial tras la aplaudida y exitosa 'Dunquerke' (2017).

Nolan es uno de los directores más prestigiosos e influyentes del siglo XXI, gracias a películas como 'Inception' (2010), "Interstellar" (2014) y la alabada trilogía de Batman compuesta por 'Batman Begins' (2005), 'The Dark Knight' (2008) y 'The Dark Knight Rises' (2012).

Su película más reciente, 'Tenet', se estrenó en el verano de 2020 pese a que la situación por el coronavirus era muy complicada y los cines de todo el mundo se encontraban cerrados o con un aforo muy limitado.

La película, un complejo thriller de espionaje que se cruzaba con juegos temporales, recaudó 364 millones de dólares, una cifra escasa para una superproducción de este calibre y que supuso la ruptura de Nolan con Warner Bros.

El británico llevaba años trabajando con Warner Bros, pero fue muy crítico cuando el estudio decidió estrenar sus películas a la vez en las salas y en HBO Max, como medida de emergencia por la covid-19.

La medida llevó a la ruptura entre el estudio y Nolan, quien a partir de ahora estrenará sus cintas bajo el sello de Universal.