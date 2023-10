La gastronomía canaria siempre se destaca dentro de una de las mejores del mundo como es la española. Así lo ha dejado claro el Travellers' Choice 2023 que organiza Tripadvisor cada año con el objetivo de recomendar los mejores lugares para disfrutar de cada región.

Dentro de los galardones "Best of the best 2023", en la categoría de restaurantes españoles de lujo, se premia a dos establecimientos canarios entre los diez mejores de toda España. En concreto, hablamos de Restaurante Sidecar, en Gran Canaria, y Kamezí Deli & Bistró, en Lanzarote.

El Restaurante Sidecar, situado en Maspalomas, ha sido premiado con la séptima plaza del ranking. La plataforma comenta a modo de pequeña reseña: "El sofisticado y elegante Restaurante Sidecar ofrece una fusión de cocina española, mediterránea y mundial centrada en ingredientes frescos del mercado. Aunque todos los platos están cuidadosamente elaborados, la carta de vinos es especialmente interesante: cada selección está cuidadosamente seleccionada con vinos españoles y canadienses".

Justo a continuación en la lista han situado al Kamezí Deli & Bistró, situado en Plaza Blanca (Lanzarote). Según aseguran, el restaurante "trabaja con productos frescos y de temporada de los agricultores locales para elaborar sus platos mediterráneos, europeos y españoles. Además, con un ambiente impresionante y vistas al mar, es el lugar perfecto para una noche especial".

Este último local tiene el honor de ser el único que ha sido galardonado en dos categorías diferentes: entre los mejores restaurantes de alta cocina y mejores para una cita nocturna.

El mejor restaurante de España

El mejor restaurante de España según la Travellers' Choice 2023 es el 'Martin Berasategui', del famoso cocinero homónimo. "El restaurante Martín Berasategui, en el País Vasco, ofrece una gran variedad de platos hispanoeuropeos con una presentación creativa (como pescado, langosta o cordero), además de una cuidada selección de vinos. El ambiente es alegre y animado (perfecto para celebraciones) y el personal acogedor hace que los clientes se sientan verdaderamente especiales". El top 3 de la lista lo completan 'El Xato', situado en La Nucia y 'AlmaMater', de Murcia.