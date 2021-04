El documental producido recientemente por el equipo de ‘Gente Maravillosa’, de la factoría canaria Suelta El Mando, se estrenará esta noche a las 23.55h, justo después de ‘En Otra Clave’. ‘Hilda, una lección de vida maravillosa’, cuenta la peculiar y admirable actitud con la que su protagonista, Hilda Siverio, afronta el cáncer.

La emocionante entrevista realizada por Eloísa González transcurre en la isla de Tenerife, concretamente en Los Jardines de Franchy en La Orotava; un documental en el que se muestra el lado más personal de Hilda y que mantiene atrapado al espectador frente al televisor.

Hace siete años que dio comienzo la etapa más dura en la vida de Hilda. Estando embarazada de su tercer hijo, descubrió un bulto en uno de sus pechos. El diagnóstico: cáncer de mama. Sin embargo, la tinerfeña se negó por completo a tratar su enfermedad antes del nacimiento del bebé. Según la propia Hilda, “le dije al ginecólogo que no abortaría, que mi hijo tenía que nacer aunque me llevase a mí por delante”. Y así fue. Hasta las 33 semanas de embarazo no se sometió a una biopsia y, tan sólo una semana después, le provocaron el parto y la intervinieron para practicarle una mastectomía.

Desde entonces, Hilda, de 50 años, ha superado un total de ocho operaciones y en la actualidad recibe un tratamiento paliativo. “La quimioterapia que me doy no es para curarme, es para intentar tener calidad de vida hasta que dure”, afirma la tinerfeña. Pero lejos de mostrar tristeza o angustia, Hilda afronta con positividad su día a día demostrando una enorme capacidad para superar las adversidades que presenta esta dura enfermedad. Según la protagonista de la entrevista, “lloro muchas veces porque me dan ganas de sacudir a la gente y decirles: ¡vivan!”.

Además, su sentido del humor y su amor por la vida han hecho de Hilda un modelo a seguir en todo el mundo, triunfando en las redes sociales con su canal ‘Sácale una sonrisa al cáncer’, en el que lanza a sus miles de seguidores de todo el planeta mensajes optimistas y esperanzadores. Y es que Hilda lo tiene claro: “no quiero que me recuerden cómo me voy, recuérdenme cómo he vivido”. Y es justo el espíritu alegre y combativo de esta tinerfeña lo que ha provocado que en Facebook, Instagram o TikTok sea toda una revolución.

“Prefiero morirme que perderme la vida, y ésta se pierde desde el momento en que dejas de vivirla”, sentencia Hilda en esta entrevista que será solo un aperitivo de lo que se desarrollará mañana lunes a las 22.15h en ‘Gente Maravillosa’, donde Hilda participará en el conocido programa de Televisión Canaria y recibirá varias sorpresas en directo. Entre ellas, la de uno de los artistas con más seguidores de nuestro país.

Isabel Baeza y Armando Vallejo, dos de los rostros más conocidos de Televisión Canaria, serán los padrinos de esta entrega tan especial contra en cáncer. Además, el programa contará con el testimonio de Minerva Alonso, consejera en el Cabildo de Gran Canaria y concejala del Ayuntamiento de Telde, que recientemente le ha ganado la batalla al cáncer.

‘Gente Maravillosa’ se ha convertido en el programa revelación en Canarias desde que se iniciaran las emisiones el pasado octubre. Este contenido de servicio social ha desarrollado diferentes temáticas y ha posicionando a Televisión Canaria como una de las opciones preferidas por los espectadores en la noche de los lunes. Además, en unos días llegará a las 15.000.000 de reproducciones en sus canales de Youtube, Facebook, Twitter e Instagram ‘Gente Maravillosa Canarias’, donde los usuarios pueden seguir las cámaras ocultas del programa o adentrarse en contenidos exclusivos.

Como todas las semanas, 150 espectadores de distintos países conectarán con el programa como público virtual e interactuarán con el plató a través de una gran pantalla.