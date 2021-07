Llegó el Día D. Aunque no está confirmado oficialmente, parece un secreto a voces que este jueves 1 de julio de 2021 el canario Pablo Díaz se llevará el bote de 'Pasapalabra' de más de 1.828.000 millones de euros.

Llegado el día de emisión de un programa que lleva grabado al menos dos semanas, el protagonista, de 24 años, ha compartido sus sensaciones en sus redes sociales, donde es muy activo. "Buenos días chicos. Hoy me he levantado y todas mis redes sociales están tal que así. ¿Alguien me puede decir que pasa por favor?", publicaba en su Twitter con un vídeo de un fragmento de la película de Stuart Little.

Buenos días chicos. Hoy me he levantado y todas mis redes sociales están tal que así. ¿Alguien me puede decir que pasa por favor? ???? pic.twitter.com/3b5B1JSQW3 — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 1, 2021

Más de 250 programas después, Pablo Díaz, el joven músico de Tenerife, conseguirá por fin llevarse el bote de Pasapalabra, el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3. Lo hará tras completar las 25 definiciones de El Rosco final y llevándose el tercer bote más alto de la historia del programa.

Antena 3 va a volcarse con este hecho y hoy habrá toda una maratón que los fieles al concurso no podrán perderse. Primero habrá una emisión de Pasapalabra en su horario habitual, las 19.00 horas. En esta entrega, Pablo Díaz seguirá con su participación habitual ya que el momento más esperado llegará una hora más tarde: a las 21.00 horas se emitirá el momento en que se llevará el bote.

Pablo Díaz, a partir de esta noche, entrará en el podium de ganadores de Pasapalabra en tercera posición. El mayor premio de la historia del concurso lo consiguió en 2007, cuando el programa se emitía también en Antena 3, y en su primer día como concursante consiguió 2.190.000 euros.

Ha sido el concursante que ha participado en más roscos tras superar los 241 de Jero Hernández. En total, ha participado en 260 ocasiones en la prueba final.

También ostenta el título como el concursante más veterano de Pasapalabra a nivel mundial. Por supuesto, el que más sillas azules ha conseguido en la historia del programa así como el concursante más joven y el que ha conseguido participar en El Rosco con el número más alto de segundos acumulados.