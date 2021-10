El cocinero español y presentador del programa ¿Te lo vas a comer? de La Sexta, Alberto Chicote, ha visitado el nuevo espacio de Nuria Roca para hablar de los nuevos episodios del formato culinario de Atresmedia y también ha querido arropar a la presentadora en los inicios de su nueva andadura al frente de su propio programa de los domingos por la tarde.

Con su habitual desparpajo y con su característica fuerza, Chicote hizo un balance de cómo habían sido las temporadas anteriores y reveló algunas de las sorpresas que tiene preparadas para estas nuevas entregas de su programa.

Además, el chef habló de algunos aspectos de su vida privada alejada de los focos y contó como había sido víctima de una empresa que utilizó su imagen para ganar dinero a su costa. Chicote señaló también que otros personajes famosos se habían visto envueltos en una situación parecida y, por este motivo, el cocinero quiso denunciar esta cuestión ante las cámaras del programa de Roca.

Roca y Chicote tuvieron también una conversación de lo más amena en la que la presentadora le ha preguntado al rey de los fogones qué ha hecho para estar tan delgado y cuál es la dieta que ha seguido para conseguir el físico que tiene actualmente.

Tras esta pregunta lanzada por la presentadora, el cocinero desveló cuál es el método que ha seguido para conseguir la figura que luce actualmente.

Nada de dietas milagro

"Yo he perdido 40 kilos, poquito a poco, al tran tran. Empecé con un programa que se llamaba 'Dietas a examen' y en el que diferentes personas se sometían a diferentes dietas y yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y hacer ejercicio de un modo habitual", reveló el cocinero captando toda la atención de Nuria Roca.

Por otro lado, Alberto Chicote quiso romper una lanza a favor de las rutinas alimenticias y el ejercicio físico y pidió a la audiencia que no se fiasen de aquellos que les vendían dietas milagro. El esfuerzo, según el cocinero, está en la constancia. "Cuando les digo que mi consejo es 'vete a tu profesional médico de nutrición y consulta lo que tienes que hacer', la cara de desánimo es como 'eso ya lo sé; yo lo que quiero es el truco'. Y es que no hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... Que no es así. Que hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre" zanjó.