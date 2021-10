Ha pasado más de un mes desde que el volcán de La Palma entrara en erupción el pasado 19 de septiembre. Treinta y ocho días (en el momento de la publicación de esta información), en el que los más de 7.000 vecinos evacuados intentan rehacer sus vidas, mientras el resto de habitantes de la isla siguen con sus quehaceres bajo la sombra de un volcán que no deja de emitir ríos de lava. Una tragedia que no ha pasado desapercibido en el resto de Canarias, y también de España. Prueba de ello son las coberturas informativas que todavía, a día de hoy, se siguen dando en la Isla Bonita.

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha vuelto a La Palma para informar acerca del desorden que la naturaleza está causando a los habitantes de la isla. No por ello no ha podido evitar una oleada de críticas. Y es que aunque las medidas restrictivas para frenar el avance de la Covid-19 se van reduciendo, poco a poco, aún queda tiempo para despedirse de la mascarilla si no se puede mantener la distancia de seguridad.

Sin embargo, la periodista del programa matutino de Antena 3, ha sido objeto de crítica en las redes sociales al aparecer en distintas entrevistas a muchos de los vecinos afectado por la erupción sin la mascarilla, pese a las advertencias acerca del coronavirus y, además, del perjuicio que pueden causar los gases y cenizas emitidos por el volcán de La Palma.

"Poner la tv, ver #DerrumbeConoESP ver a Susanna Griso entrevistando sin mascarilla, sin distancia y sin nada de protección me alivia. Ha pasado a ser BEBELEJIA. Ahora conectarán con otros puntos con periodistas con mascarilla y gafas de protección", señalaba un usuario, señalando de negacionista a Griso y considerando un disparate con no lleve protección durante sus intervenciones en La Palma. "Es inmune a todo", comentaba un internauta adjuntando una fotografía de Griso junto a Andrés, inspector de los TEDAX trasladado a la isla, que sí llevaba la mascarilla.

"Susana Griso hace las pertinentes entrevistas sin mascarilla, pero cuando esta sola frente a la lava se la pone ¿Alguien lo entiende? ¿La lava contagia y las personas no?", añadía otro, muy irónico.

Pese a las críticas en las redes sociales, el equipo de Espejo Público parece no haberse dado cuenta del problema y aún no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco lo ha hecho Griso, quien continúa realizando su labor a cara descubierta y haciendo caso omiso de las recomendaciones de las autoridades.

