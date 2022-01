Noche de sorpresas en el capítulo de las hogueras finales de la cuarta edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Nada es lo que parece en el programa de Mediaset, que ha deparado la edición más picante de todas, donde sus protagonistas, sobre todo los chicos, se han mostrado seguidores del poliamor.

La pareja que más ha decepcionado a la audiencia porque menos juego ha dado con las tentadoras y los tentadores en la Isla, la formada por el malagueño Josué y la catalana Zoe, abrieron la noche. Decidieron marcharse juntos y vestidos de azul, en el mismo tono que el pelo de él. Eso no fue ninguna sorpresa, si bien ellos escenificaron cierta tensión como consecuencia de las conversaciones subidas de todo que Josué mantuvo con la tentadora Jennifer, a la que conoció en el programa 'MYHYV', donde también encontró a Zoe. "Eres el amor de mi vida", le confesó Josué, asegurando que las conversaciones con Jennifer fueron antes de estar con ella.

Finalmente Josué y Zoe han demostrado que su amor es fuerte y a prueba de tentaciones ❤️ ¡Enhorabuena!



En la siguiente hoguera, la de Nico y Gal-la hubo mucha más tensión. Estuvo cargada de reproches de uno al otro y finalmente Gal-la le confesó a Nico: "No me pones". Con todo, la sorpresa no se la llevó Nico, sino la propia Gal-la, quien decidió irse con su tentador, Miguel, pero el empresario andaluz rechazó la oferta. El gesto de Gal-la no tiene precio. Si no lo has visto, no te lo pierdas.

Con Rosario y Álvaro, Alvarito, llegaron las primeras lágrimas. La pareja que dice quererse pero que no puede evitar relacionarse sexualmente con otras personas constantemente, cayendo en un círculo vicioso de infidelidades y venganzas, llamentó su amor perdido desde el convencimiento de que aún se aman. Varias veces lo expresaron en el transcurso de una tensa hoguera en la que no faltaron los reproches. Pero si algo tienen claro ambos, a pesar del cariño mutuo y las lágrimas que hasta emocionaron a Sandra Barneda, es que no tienen futuro juntos. En cuanto al futuro, optaron por encararlo de distinto modo. Mientras un Álvaro lloroso decidía marcharse solo, sin su inseparable Sabela -con la que protagonizó un trío con otra de las tentadoras, Rosana, la amante rechazada por Nico- Rosario eligió irse con su nuevo amor, el canario Suso. A diferencia de Miguel con Gal-la, Suso aceptó encantado, no en vano ha peleado por la atención de Rosario a brazo partido con el italiano Simone.

De todas maneras, en esta relación no parece que todo esté dicho. Hay un lazo invisible que tiene atrapados a Rosario y a Álvaro a pesar de las terceras y cuartas personas. Igual terminan abrazando ellos el poliamor juntos. La incógnita es a quién incorporarán a su relación: ¿será Sabela?, ¿será Suso?, ¿o preferirán a otros u otras?

El plato fuerto quedó para el final. Sí, la pareja formada por el gaditano Alejandro y la canaria Tania. Que cuál fue la sorpresa. Sigue leyendo y averígualo. Si has seguido algo el programa, aunque sea por redes sociales, sabrás de la decepción de Tania con su pareja por los comentarios machistas que ha hecho sobre ella. Durante la hoguera tuvo ocasión de explicárselo, pero él, nada. Este chico es más duro que una piedra e incapaz de darse cuenta o de reconocer que ha hablado mal de ella.

Con la tensión al alza entre ellos, cada comentario de ella sobre sus sentimientos era recibido por un Alejandro a la defensiva, que atacaba enrocándose en su postura de macho ofendido por la actitud de ella con el tentador Stiven. Y es que Alejandro ¡tiene celos hasta de los pensamientos de Tania! Muy desconfiado este hombre hasta un punto hiriente con su pareja. Decepcionada y cansada de tratar de hacerle entender su equivocada postura, Tania optó por irse sola de la Isla, dejando a Alejandro, según sus propias palabras, "con el corazón roto".

Algunas fotos que ambos han colgado en sus perfiles de Instagram tras regresar de República Dominicana parecen indicar que están juntos o que, al menos, si no han reanudado su relación no se llevan mal. Además, en el avance del capítulo de reencuentro que hace el programa varios meses después se ve que están sentados juntos y encarados con el tentador Stiven, que acusa a Tania de haber sido infiel a Alejandro al salir de la isla. ¡Perdona!, ¿infiel? Entonces eso es que siguen juntos. ¿O no?