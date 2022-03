Pocas son las veces en las que Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, habla de su vida privada con una transparencia tan grande como la que demostró en su última intervención televisiva.

La hermana de Rocío Carrasco, harta de los furibundos ataques de su ex pareja, Kiko Jiménez, desveló en Ya son las Ocho uno de los episodios más duros de su vida del que acusó y culpó directamente al colaborador de Sálvame.

Desde que rompiesen su relación hace ya dos años, los concursantes de Supervivientes no han vuelto a mediar palabra pese a que han tenido múltiples posibilidades de encontrarse en los pasillos de Mediaset España.

Sin embargo, ha sido el huracán mediático protagonizado por su hermana y al que se han sumado los Ortega Cano, el que ha provocado que la ex pareja vuelva a protagonizar una encarnizada lucha en los platós.

La magnitud de la disputa ha sido tan elevada que Gloria Camila no ha podido evitar hacer una desgarradora confesión en la que ha desvelado la complicada y dura enfermedad que sufrió tras romper su relación con Kiko Jiménez.

Delicada situación

La joven confesó que, tras finalizar su relación con el viceverso, sufrió un trastorno de anorexia nerviosa que le dejó en 48 kilos y que tuvo que pasar por manos de especialistas para superar esta enfermedad.

“Durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado", dijo dejando completamente mudo al plató del programa presentado por Sonsoles Ónega.

"No voy a permitir que se aproveche una crisis matrimonial que se ha desmentido en todos los programas para regocijarse en hacer daño a los demás”, zanjó visiblemente abatida.