Que Miguel Bosé no suele tener muy buen trato con la prensa es un hecho, pero su último contacto y trato con los medios de comunicación ha sido, cuanto menos, desmedido.

Muy sonadas son las broncas que el cantante ha tenido con diferentes medios, por ejemplo, cuando abandonó su entrevista con Cristina Pardo en La Sexta después de que la peridista le preguntase por la COVID-19 o cuando se encaró con los reporteros del programa Viva la Vida en plena calle.

Incluso grandes rostros de la televisión como Carlota Corredera han llegado a confesar que el peor trato que ha recibido por parte de un personaje famoso lo recibió por parte del intérpretye de éxitos como Amante Bandido, Don Diablo o Nena.

Ahora, el artista residente en México ha vuelto a protagonizar una tensísima conversación telefónica con un periodista de Viva la Vida, quien le llamó para conocer la primera reacción del cantante a la participación de su ex pareja, Nacho Palau, en la próxima edición de Supervivientes.

¿Cuáles han sido las primeras palabras del cantante al salto mediático del padre de sus hijos?

Brusquedad en su máxima potencia

Miguel Bosé y Nacho Palau vivieron una relación que duró 26 años y fue hace unos dos cuando se conoció que el cantante y el escultor habían decidido poner fin a un amor de más de dos décadas y cuatro hijos en común.

Desde entonces, el cantante ha querido seguir presevando su intimidad y Palau ha mantenido un sepulcral silencio que solo rompió su madre en una entrevista en exlcusiva para el Deluxe. Sin embargo, el fichaje estrella de la ex pareja de Bosé como concursante de Supervivientes ha hecho que todos los medios quieran saber qué opina Bosé sobre la participación del escultor en el formato de superviviencia extrema de Telecinco.

Un reportero del programa presentado por Emma García llamó al intérprete y la respeusta de este fue tanm incómoda como violenta. "Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva... ¡No se atreva!" espetó el cantante sin darle posibilidad al periodista de repreguntarle y cortando la llamada.