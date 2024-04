Va a terapia para superar una relación tóxica con su ex y su psicóloga termina liándose con él: "No te puedo ayudar más"

Las relaciones humanas no siempre son fáciles y, en ocasiones, cuando son amorosas no terminan siempre bien. Son cada vez más las personas que deciden acudir a terapia para superar las rupturas y afrontar los momentos complicados. Lo que muy pocos esperan es que, la persona que te debe ayudar, termina generándote un nuevo trauma.

Es lo que le sucedió a Camila Galleano, una joven argentina usuaria de TikTok, que recientemente ha compartido su particular historia. Comenzó a ir a terapia porque no se sentía bien, había cortado con su pareja, "el tipo más tóxico, violento y narcicista" y años más tarde, al comenzar con un nuevo chico, sintió que su salud mental corría peligro derivados de su tormentosa relación anterior. Entonces decidió, "voy a ir a terapia, quiero que esto funcione".

Tras meses compartiendo con su psicóloga su intimidad y sentirse cada vez más confiada en ella. "Yo empiezo a contarle todos mis dramas y a medida que iba a más yo me daba cuenta de que no era tan leve como yo pensaba, estaba bastante friqueada por este chico", explica la joven. Es entonces cuando su terapeuta decidió finalizar las sesiones sin darle ningún tipo de explicación: "no te puedo ayudar más".

La sorpresa de Camila fue máxima cuando descubrió, un mes después, que el motivo era porque su psicóloga se estaba liándo con su ex pareja.

"Estaba enfermo de la cabeza"

"Salgo una noche de fiesta y en un momento miro para atrás y la veo a ella", ha compartido, recordando que la vio besándose con un chico. "El mismo pibe por el que fui a terapia seis meses y dije que estaba enfermo de la cabeza", explica indignada. Ese día, la protagonista de esta historia, terminó sufriendo un ataque de asma y bromeando sobre que ahora "está pagando terapia de haber ido a terapia".

Señales de una relación tóxica

El caso de Camila destaca la importancia de estar atento a las señales de advertencia en las relaciones y de confiar en los propios instintos. Para aquellos que puedan encontrarse en situaciones similares, Camila ofrece algunos consejos para identificar a un narcisista violento:

Manipulación emocional: Presta atención a los intentos de tu pareja de controlar tus emociones y acciones.

Presta atención a los intentos de tu pareja de controlar tus emociones y acciones. Falta de empatía : Observa si tu pareja muestra falta de empatía hacia tus sentimientos y necesidades.

: Observa si tu pareja muestra falta de empatía hacia tus sentimientos y necesidades. Control excesivo: Ten cuidado con los intentos de tu pareja de controlar aspectos importantes de tu vida, como tus amistades, tus actividades y tu tiempo.

Ten cuidado con los intentos de tu pareja de controlar aspectos importantes de tu vida, como tus amistades, tus actividades y tu tiempo. Negación de responsabilidad: Si tu pareja tiende a minimizar o negar la responsabilidad por sus acciones, esto podría ser una señal de un problema subyacente.

La historia de esta joven argentina ha capturado la atención de muchos, demostrando cómo la experiencia personal puede convertirse en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Su valentía al compartir su historia en TikTok sirve como recordatorio de la importancia de la autoconciencia y el cuidado personal en las relaciones.