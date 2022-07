Quedan pocas semanas para conocer quién será el ganador o ganadora de Supervivientes 2022.

Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón, Nacho Palau, Yulen Pereira, Anabel Pantoja, Ana Luque y Marta Peñate son los siete robinsones que aún tienen posibilidades de alzarse con los 200.000 euros de premio que recibirá el concursante que se gane el favor de la audiencia tras más de dos meses viviendo entre penurias.

Mientras los concursantes se baten el cobre en Honduras, muchos de los compañeros de programa que ya han sido expulsados por la audiencia comentan el concurso desde España y una de las personas que lo ha hecho desde su salida ha sido la grancanaria Tania Medina.

Uno de los programas a los que ha acudido ha sido a Sálvame y su intervención en el programa ha despertado la furia de la audiencia y no precisamente por culpa de la joven sino por cómo el programa ha pedido a la muchacha que aparezca en pantalla.

"Esto es necesario?"

La modelo canaria participó en el programa de las tardes de Telecinco para comentar la última hora del reality en el que todavía participa su pareja, Alejandro Nieto.

Sin embargo, lejos de aparecer vestida, la canaria intervino en el programa en bikini mientras el resto de los compañeros estaban vestidos y este detalle no gustó nada a la audiencia. "Alguien me explica que hace Tania en bikini, en Sálvame, cuando viene a hablar del concurso de Matamoros y Anabel? Dudo que haya sido idea suya. Mi no entender" escribía un usuario. "ESPERO que Kiko matamoros vaya en bañador (calzón) a Sálvame porque sino me parece una cerdada que hagan ir a Tania en bikini" dice otra seguidora del programa.

Tan inecesario poner a tania en bikini en el plato de salvame! Tan inecesario que ella acceda a eso — Veronica (@veronicabntz) 5 de julio de 2022

Ante el revuelo formado, Terelu Campos, que estaba al frente del programa salió al paso de las críticas asegurando que "viene ligerita de ropa porque ella se lo puede permitir, para qué nos vamos a engañar. Como viene de Honduras, ya dice: 'pues para qué me voy a vestir en Madrid con lo bien que estaba yo así en Honduras y con el calorazo que hace", señalaba la presentadora sin mucho éxito.