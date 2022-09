La vida de Santi Millán se vio sacudida por la inesperada filtración de un vídeo íntimo del presentador junto a una desconocida mujer que hizo que el actor fuese el centro de todas las miradas durante días.

Desde ese entonces, el cómico solo se pronunció para asegurar que este hecho ya estaba en manos de sus abogados y que dejaba en manos de la justicia el tratamiento del mismo. Millán hizo gala de su habitual discreción y poco o nada es lo que se ha sabido de la vida del comunicador hasta hace unas horas.

El presentador de Got Talent ha reaparecido ante los medios para presentar la octava temporada del espacio de talentos que comparte junto a Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y el nuevo fichaje, la actriz e influencer Paula Echevarría, y ha sido durante este acto cuando el intérprete ha roto su silencio y ha hablado del triste suceso en el que se vio envuelto.

Expresa petición

Con total naturalidad, Santi Millán ha respondido a las preguntas de los medios y, a su vez, ha lanzado una petición a los medios de cara al fallo judicial que espera. "Yo lo llevo bien. Tengo una edad ya. Creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia que no la tiene" reflexionaba.

"Estoy trabajando con mi abogada, por supuesto. Aquí el único problema es que las cosas no son de hoy para mañana. Cuando salga la sentencia igual han pasado tres o cuatro años" comentaba antes de pedirle a los medios una inesperada cuestión. "Lo que espero es que los medios se hagan el mismo eco de la sentencia que del delito", zanjaba.