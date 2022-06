45 segundos es el tiempo que ha bastado para que Santi Millán estuviese en boca de todo el país por ser el protagonista de la filtración de un vídeo de alto contenido erótico en el que el presentador de Got Talent aparecía manteniendo relaciones sexuales con otra mujer que no es su pareja.

En la mencionada grabación se puede ver al también humorista grabándose a sí mismo junto a otra mujer en la cama manteniendo relaciones sexuales con una mujer rubia de identidad desconocida y como era de esperar, debido a la altísima popularidad del actor en España, el vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales llegando a ser trending topic durante más de 24 horas.

A pesar de lo anecdótico que pueda resultar este hecho, hay que recordar que filtrar cualquier contenido íntimo que sea ajeno es un delito y puede traer consecuencias legales para la persona responsable.

Hasta el momento, Millán no se había pronunciado sobre este grave suceso que le ocupa y ha sido a través del diario ABC por donde ha roto su silencio y ha dado las que son las primeras palabras del comunicador tras la filtración de su vídeo sexual.

Enfado y dispuesto a todo

El humorista no ha querido entrar en muchos detalles sobre lo ocurrido y se ha limitado a decir que "no pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar", dijo el conductor de Got Talent antes de terminar su brevísima conversación con el mencionado diario.