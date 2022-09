La quinta edición de 'La Isla de las Tentaciones' ha arrancado por todo lo alto y ya ha tenido su primer debate. Ayer el programa exhibió imágenes exclusivas durante dicho debate en las que la pareja canaria compuesta por Tania y Samuel tuvo mucho protagonismo. La canaria desveló uno de los secretos con los que entraron al programa: la traición que descubrió de Samuel e hizo que empezara a desconfiar de su novio.

Tania se ha sincerado con los tentadores de su villa y con su compañera Laura, explicando el origen de esos miedos que han erosionado la pareja. Ante la pregunta de uno de los solteros sobre si estaba enamorada, a lo que respondió afirmativamente, añadió: "Samuel ha sido siempre muy golfo. Yo no confiaba al cien por cien, pero yo ponía casi la mano en el fuego por él".

"Una vez estábamos en una villa y le veía muy cercano a mi mejor amiga. De repente, veo que la coge de la mano y se la lleva fuera, a donde no le ve nadie", contó sobre el episodio que marcó un antes y un después en su relación. "Cuando llegué estaban hablando. Al día siguiente me vino mi mejor amiga llorando, diciéndome que le dijo que le ponía un montón, que era la más guapa… Si mi amiga le hubiera seguido el rollo, habría habido algo".

Separación temporal

Después de ese incidente Tania decidió tomarse un tiempo separada de Samuel, sin embargo, terminó volviendo con él después de lo arrepentido que se mostró este. "Estuvimos un mes y pico, pero yo no aguantaba más, estaba fatal. No podía ni mirarle a la cara y en ese verano me llegó a dar asco", se sinceraba la tinerfeña en el contenido exclusivo de 'La Isla de las Tentaciones'.

Sin embargo, la relación entre ambos nunca ha vuelto a ser la misma que antes de dicho episodio. "Nosotros estamos bien, el problema es la confianza, porque no estoy tranquila por lo que ha pasado. No disfruto al final. Es difícil. Si fuera de cara y sincero no habría ese problema", concluía Tania.