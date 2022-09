Omar Sánchez sigue dando de qué hablar en 'Pesadilla en el Paraíso' y últimamente está utilizando el programa de Telecinco para sincerarse sobre su pasado con otros concursantes. Esta vez, en una charla con Dani G, ha vuelto a hablar sobre su ex mujer, Anabel Pantoja.

El canario ha llegado a hablar de Anabel Pantoja hasta con su actual interés romántico dentro del programa, Marina Ruiz, durante una cita nocturna.

"Llegué a pensar que nunca me podría llevar bien con una exnovia", confesó el de Gran Canaria a Dani G. La realidad es que ha conseguido llegar a tener una buena relación con la sobrina de Isabel Pantoja.

"Llevarme bien con Anabel es como raro, estábamos el año pasado casándonos y ahora ni sentimientos ni nada". Además, Omar cree que existe un problema cuando "nos aferramos" a algo que no funciona; se llega a pensar que uno nunca va a volver a tener una relación así.

"Me casé enamorado, pero jodido", le reconoció a su compañero de programa. No cancelaron la boda porque "estaban todos los invitados" y "se habían gastando una pasta". "Menos mal que no fue un hijo y fue una boda", responde Dani G. "Menos mal", afirma Sánchez.

Aunque Anabel Pantoja llegó a querer ser madre. "Si quería, pero si la relación se tambalea en el último año, ¿te vas a arriesgar?". "No estaba con un estilo de vida para ser madre, ¿no? Sobre todo el último año, que era lo que a ti no te gustaba", continúa Dani con el tema y Omar lo explica: "No, por eso. De aquí para allá, al final eso te hace alejarte más".

El canario terminó la charla comentando lo contento que está. "Aquí estoy feliz, me encuentro bien y eso es lo que importa. Y cuando salga más, eso espero. Que tengo el freno de mano echado, pues puede ser". Y bueno, no olvida el gran momento que vive con Marina. "No descarto casarme otra vez, no pierdes ese sentimiento o esa ilusión de encontrar a alguien".