Isabel Pantoja ha roto su silencio después de cuatro años sumida en una constante vorágine de desgracias y duros golpes que han dejado a la tonadillera en un estado muy complicado de remontar. Así lo ha confesado la propia cantante en una entrevista exclusiva para la revista Hola!, donde la intérprete se ha abierto en canal, ha hecho un repaso a sus 50 años de trayectoria profesional y donde también ha repasado los últimos acontecimientos que han sacudido su vida en forma de muerte.

La tonadillera más famosa de España ha protagonizado una esperadísima portada en la que, entre otras cosas, cuenta que ha sido invitada al Baile de la Rosa en Mónaco. Pero lo más desgarrador de la conversación que la artífice de éxitos como 'Se me enamora el alma' o 'Marinero de luces' son las confesiones que ha hecho Isabel Pantoja sobre sus últimos años. La artista habla de todo sin tapujos, hace referencia a una hipotética retirada y a cómo ha afrontado estos dolorosos cuatro años en medio de procesos judiciales, rencillas familiares, depresiones y duelos.

"Lo estoy pasando muy mal. Me tengo que curar"

En su conversación con la que es su revista de cabecera, Isabel Pantoja ha desvelado cómo se encuentra tras haber pasado uno de los trances más duros de su vida. "Lo estoy pasando muy mal, aunque no queda otra que seguir, porque el público valora mucho que estés cantando, a pesar de que esté pensando en mi madre y en mi hermano del alma, que se fue hace solo dos meses y medio. Es duro, pero la vida de los artistas es así", dice en referencia al fallecimiento de su madre y su hermano Bernardo, padre de Anabel Pantoja.

EXCLUSIVA. Isabel Pantoja, su entrevista más esperada y una noticia sorpresa: invitada al Baile de la Rosa en Mónaco (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/2hdfZYz0gf pic.twitter.com/rsBF4WZKYl — Revista ¡HOLA! (@hola) 22 de marzo de 2023

Sobre la tristeza en la que se encuentra sumida, la cantante apunta que "el show tiene que continuar, pero para mí dura eso, lo que es el show. Y luego estoy en mi casa. Yo me tengo que curar... Es que cada uno lleva el duelo como lo siente. No siento salir a la calle, a no ser que sea trabajo. No tengo ganas". Además, Pantoja ha reconocido que a día de hoy "nada me saca una sonrisa".

En cuanto a una supuesta retirada, la cantante es muy tajante y despeja las dudas sobre su marcha de los escenarios. "Varias veces he pensado en ella, pero sale el ave fénix. Y yo no puedo dejar a mi público así. El día que diga que me retiro, es para no volver".