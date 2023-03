'Supervivientes' ya tiene a su primer expulsado definitivo. Anoche, durante la emisión de 'Conexión Honduras', Sergio Garrido tuvo que abandonar la playa de los olvidados y poner rumbo a España tras perder en el televoto frente a Jaime Nava y Artùr Dainese. Pero además de esta expulsión, y para sorpresa de los espectadores, otra concursante amenazó con abandonar la isla.

Ion Aramendi conectó con Gema Aldón tras conocer su intención de finalizar su aventura en los Cayos Cochinos. La hija de Ana María Aldón explicó entonces el motivo por el que quería tomar esa decisión: "Llevo tres días sufriendo algún tipo de dolencia en el codo. No sé qué me pasa, se me inflama mucho y es insoportable. He tenido una hija y no me ha dolido tanto parir como me está doliendo este codo". "Creo que mi concurso llegó a su fin, ni puedo más físicamente ni psicológicamente", aseguró.

Al escuchar sus palabras, el presentador reveló que el equipo médico había intentado ponerle un tratamiento para aliviar sus dolencias, pero ella lo rechazó "de manera radical". "Hoy, sin embargo, has aceptado el tratamiento. Evidentemente, como es obvio, tardará en hacer efecto. Hacemos caso al equipo médico, y lo que nos ha dicho es que puedes seguir en la playa. El tratamiento va a hacer efecto y vas a estar en observación para ver cómo vas evolucionando", comentó Aramendi.

Además, para tranquilidad de su familia, insistió en que en estos momentos no hay motivos médicos que aconsejen la evacuación de Gema: "Deberías continuar con el tratamiento, las recomendaciones del equipo médico y tu concurso". "Ahora, si tú quieres seguir abandonando, estás en tu derecho. Pero eso significaría que deberás hacer frente a todas las consecuencias de tu abandono", advirtió en tono serio ante una Gema que se mantuvo en sus trece.

Sin embargo, la superviviente cambió de idea tras hablar en directo con su madre, que la reconfortó con unas cariñosas palabras desde plató: "Tengo que pedirte perdón por todas las veces que no confié en ti, me has dejado a la altura del betún (...) toda España estamos contigo. Tu hija te está esperando para comerte los peces que pescas".

"Todas tus preocupaciones están bajo control. Te recuerdo que abandonar el concurso no es una opción, porque eso va a frustrar tus sueños", continuó diciendo Ana María ante Gema. Entre lágrimas, la superviviente optó por permanecer en la isla: "Seguimos".