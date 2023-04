Por 'Masterchef Celebrity' han pasado famosos que no dudarían en volver a participar, pero también otros que no quieren volver a saber nada del concurso. A este segundo grupo pertenece Jesús Castro, tercer expulsado en la quinta edición del formato. El actor, que anteriormente ya había manifestado su mala experiencia en el programa de TVE, ha vuelto a mostrarse crítico con los métodos que utilizan para generar contenido.

Al ser preguntado por este asunto en una entrevista para la revista Hola, el protagonista de películas como 'El Niño' reconoce que llegó al programa con unas expectativas muy distintas: "Lo que me pasó en 'Masterchef' es que yo creía que era un talent de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas".

"Buscan conflictos internos y, al final, lo que menos hacen es cocinar", afirma Castro, que no obstante, comprende que la opinión de sus compañeros pueda ser distinta: "Para quien haya sido la mejor experiencia de su vida, es súper lícito, pero a mí, si me preguntas, te doy mi opinión. Y mi opinión es que no es lo que plasman ellos".

El intérprete insiste en que, como producto final que se ve por televisión, 'Masterchef Celebrity' no tiene nada que ver con la realidad: "Al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente".

"Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a 'Masterchef', es que llevo viviendo solo 12 años", finaliza Castro sobre su experiencia en la versión 'Celebrity' del formato, que actualmente prepara su octava edición con fichajes como Toñi Moreno, Jesulín de Ubrique, Eduardo Casanova y Genoveva Casanova, estos dos últimos adelantados en exclusiva por YOTELE.