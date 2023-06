La semana pasada, 'El Hormiguero' tuvo la visita de Javier Cámara, quien asistió al programa para presentar la segunda temporada de 'Rapa', la serie en la que es protagonista en Movistar +. Durante la entrevista, se experimentaron algunos momentos de tensión con Pablo Motos, especialmente cuando el actor defendió enérgicamente a Ferrol y el presentador interrumpió abruptamente su discurso.

Otro aspecto que captó la atención de los televidentes fue la ausencia de Mónica López, compañera de reparto de Javier Cámara y también protagonista de la serie. Ahora, ella misma ha explicado las razones por las cuales no lo acompañó en el programa.

"Me negué a participar", afirmó en una entrevista en 'La Caravana', de Ràdio Estel. "No deberíamos acudir a 'El Hormiguero'", exclamó. "Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable.. Los representantes del mundo de la cultura no deberíamos visitar 'El Hormiguero'", expresó, refiriéndose a Pablo Motos.

"Javier me dijo: ‘Es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven tres millones de personas. Verá mucha gente la serie’. Pero yo le dije que ‘da igual que no lo vean tres millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente’", confesó. "Pero que es que no se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética"

"Perdón, me estoy enfadando mucho, pero lo veo tan claro... Veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios", sentenció.

¿Quién es Mónica López?

Originaria de Las Palmas de Gran Canaria, siempre supo que su futuro se encontraba en el mundo de la actuación. Desde su infancia, soñaba con seguir los pasos de Grace Kelly o Katherine Hepburn, y siempre participaba en los grupos de teatro de su escuela. Tan pronto como cumplió los 18 años, se trasladó a Barcelona para estudiar arte dramático. Allí se graduó en el Instituto de Teatro de Barcelona y realizó cursos de interpretación con Francesco di Francescantonio, Dominic de Fazio, Bob McAndrew y James de Paul, obteniendo una sólida formación que le ha brindado papeles importantes.

La actriz inició su carrera en los escenarios trabajando con destacados actores como Lluís Homar o Pere Planella. También formó parte de destacadas obras como 'El tiempo y los Conway', 'Otelo' de Shakespeare y 'Las criadas' de Jean Genet. Estas producciones recibieron excelentes críticas y obtuvieron el Premio de la Crítica de Barcelona. Su incursión en la televisión comenzó en 1996 en TV3, donde participó en una telenovela llamada 'Nissaga de poder'. A partir de entonces, se sucedieron varios proyectos en la misma cadena, como la serie 'Zoo' o 'KMM'. Mónica puede presumir de haber dado vida a un personaje real en la ficción, algo que no todos los actores logran. Interpretó a la reina Sofía en la miniserie '23-F: el día más difícil del rey', coincidiendo nuevamente con Lluís Homar en esta ocasión. Desde entonces, no ha dejado de trabajar. Sus proyectos más recientes incluyen la serie protagonizada por Candela Peña, 'Hierro', y la película 'El reino' dirigida por Sorogoyen.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia', la actriz aseguró que la edad no ha sido un obstáculo en su carrera: "Desde que cumplí 50 años, me he arrugado, me he convertido en una señora y he empezado a hacer más audiciones que nunca, especialmente para roles sumamente interesantes en el teatro". También confesó que le encanta interpretar personajes de acción, algo totalmente opuesto a su personalidad, y que considera "muy divertido". En cuanto a su vida personal, prefiere mantenerla en privado. De hecho, no utiliza redes sociales y se desconoce si tiene pareja o no.