'Pasapalabra' recibió este miércoles, 9 de agosto, a un nuevo grupo de famosos que acompañarán a Moisés y Fer durante los próximos días. Entre ellos se encuentra la actriz Abril Zamora, que aprovechó para hablar de su nuevo proyecto en Atresmedia. Se trata de la serie 'Un nuevo amanecer', una tragicomedia en la que comparte pantalla con Yolanda Ramos.

"Está siendo una fantasía. Nunca había trabajado con ella y está siendo maravillosa", admitió Zamora sobre la protagonista de la historia: "Es una serie creada por José Corbacho, que es un espectacular director y me lo estoy pasando fenomenal". Sobre Ramos, añadió que tiene "ese carisma especial de las personas que son supergrandes y talentosas". "Es un lujo y un gran aprendizaje", admitió.

Roberto Leal, por su parte, también le dedicó unas cariñosas palabras a Ramos: "Es una de las actrices más divertidas que me he encontrado". "Es que no hace falta que haga nada, dice cualquier cosa y ya te resulta divertida. El reto está siendo no reírme en las tomas con ella, porque es complicadísimo. Te mira y ya te tienes que contener un poco", aseguró la invitada de 'Pasapalabra', que animó a su compañera a que se pasara por el concurso: "Te lo vas a pasar genial".

Antes de continuar con el programa, el presentador quiso compartir una simpática anécdota que vivió con Yolanda Ramos en 'Tu cara me suena'. Tras actuar como invitado en el talent show de Manel Fuentes, quiso conocer las impresiones de la actriz sin esperarse su reacción. "Le pregunté que cómo lo había hecho y se rio en mi cara", reveló entre risas el rostro de Antena 3.