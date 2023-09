Carmen Borrego vuelve al trabajo. Tras la muerte de María Teresa Campos, la hija menor de la comunicadora malagueña ha retomado sus compromisos profesionales fichando como colaboradora en 'Así es la vida' y ha concedido una sentida entrevista en la que ha hablado de cómo han sido estas dos últimas semanas, las dos más complicadas de toda su vida.

"No soy capaz de oírla porque cuando ha pasado tan poco tiempo una piensa que todavía esta aquí, no soy capaz de pensar que mi madre no está, oírla me hace retroceder en aquello que intento ir recuperándome", ha asegurado Borrego en el programa vespertino de Telecinco en los primeros minutos de su conversación con Sandra Barneda, presentadora del espacio.

Sin embargo, si hay un tema que no ha pasado desapercibido en el seno del Clan Campos ha sido la sorprendente y polémica entrada de Gustavo, el chófer de María Teresa, en la nueva edición de GH VIP 8. El que fuera mano derecha de la presentadora dejó a la audiencia muda cuando apareció sentado en el confesionario del programa de convivencia y, como era de esperar, todos qusieron saber cuál ha sido el pensamiento de las hermanas Campos al respecto.

"Voy a aclararlo de una vez por todas"

Cansada de todos los comentarios y especulaciones sobre la participación del chófer de la presentadora en la casa más famosa de la televisión, la hija pequeña de la comunicadora ha decidido aclarar la verdad de esa llamada que contó Gustavo en la que, supuestamente, Terelu y Carmen le desearon suerte en su andadura en la pequeña pantalla.

"Es cierto que existe una llamada" dice sobre lo que cuenta el concursante pero, previamente, confiesa cómo se enteraron de la participación del hombre de confianza de Teresa.

"No nos sorprendió porque lo sospechábamos de antes, habíamos hablado de la posibilidad de que esto ocurriera. Sorprenderte siempre te sorprende, pero nunca le hemos dicho nada malo a Gustavo. La conversación se produce después del funeral de mi madre y nosotras no estamos para hablar de esas cosas, por cómo estamos. Él viene a nuestra habitación del hotel, Terelu me cuenta que le ha dicho que va a entrar en la casa, y yo creo que le digo 'bueno, ya lo sospechábamos'. En ningún momento le dijimos que no entrara ni le hicimos ningún feo, aunque en ese momento no estábamos para tener esa conversación", recordaba.

"El miércoles pasado llamo a Gustavo porque necesitábamos, antes de que entrara, dejar cosas cerradas, papeles que necesitamos gestionar. En ese momento le digo que entre tranquilo. Esa llamada existe, pero yo no siento que haya llamado expresamente a Gustavo para desearle suerte, en ningún caso. No es que yo no le desee lo mejor, que se lo deseo, pero lo cierto es que esa llamada, con esa intención y las dos juntas, no existe. A lo mejor él la ha interpretado así, pero no tengo ningún problema tampoco con ello", sentenció dando una versión cin un sentido muy distinto al compartido por el chófer.