David Bisbal y todo el equipo de su documental, 'Bisbal', transitan la ilusión y el nerviosismo ante el inminente estreno de la serie documental del cantante en Movistar Plus+, que se estrenará el próximo 17 de octubre en la citada plataforma.

Fue durante la presentación de esta docuserie en el FesTVal de Vitoria cuando el propio intérprete reconoció que este trabajo audiovisual es pura verdad. "Cualquier persona puede verse reflejada en las situaciones que ocurren en mi vida. Ha habido momentos duros, pero al final las aguas se suelen calmar (...) Jamás he estado solo, siempre he tenido ayuda, grades consejeros que han estado en mis momentos de mayor debilidad, que han hecho que fueran más llevaderos. Al más mínimo sentimiento de soledad he pedido ayuda" reconoció.

Y, como suele ocurrir en toda campaña de promoción, el cantante ha acudido al plató de El Hormiguero para hablar de este nuevo proyecto que afronta y también se ha abierto en canal con Pablo Motos hablando de la enfermedad que padec su padre, el alzheimer.

El cantante, que pocas son las veces en las que habla de su vida pivada, ha hecho unas dolorosas a la par que emocionadas confesiones sobre el estado de salud de su padre.

"Yo le pregunto: 'Oye, quien soy'. Él me dice, 'Pues me suenas, pero no puedo ubicarte"

David Bisbal ha recoocido que la primera vez que su padre no le reconoció fue "muy muy duro" pero que, cuando ya sabe del alcance de la enfermedad, no le queda más remedio que aceptar y acompañar.

"Mi padre ya no me reconoce. Ni a mí ni a sus nietos ni a mi hermano. A veces no reconoce ni a mi madre, Mari. Aunque con ella lleva toda la vida y está siempre con él. Fue muy duro la primera vez que no te reconoce. Yo le pregunto: 'Oye, quien soy'. Él me dice, 'Pues me suenas, pero no puedo ubicarte bien tampoco'", se ha sincerado.

"En el mundo donde viva ahora mismo, hay momentos también muy graciosos. Y es en esos momentos en los que trato de ubicarme. Es verdad que Pepe ha sido muy bromista en su vida. Le recuerdo siempre con mucha energía y una sonrisa en el rostro y tratamos de recordarlo así. Pero es muy duro" reconocía apenado el cantante.