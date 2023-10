'Vamos a ver' ha vuelto a abordar en su programa de hoy el caso de Pau Rigo, un hombre de 83 años que en 2018 mató a uno de los ladrones que asaltaron su casa en Porreres (Mallorca). Después de que la jueza haya ordenado la repetición del juicio, anulado por errores en el planteamiento de las preguntas al jurado, los presentadores del magacín han mostrado sus opiniones personales al respecto.

"Los miembros del jurado popular, en esta ocasión, no le declararon culpable. Si se repite el juicio, me temo que van a optar por una opción muy similar y pienso que no va a ser declarado culpable", ha comentado Patricia Pardo sobre el anciano, que se enfrenta a 15 años de cárcel.

Antes de cambiar de asunto, a la presentadora le ha llamado la atención el rostro de Joaquín Prat: "Te has quedado... Tocado, ya". "Es que si digo lo que pienso como lo estoy pensando ahora mismo, me quitan el programa", ha respondido el presentador ante su compañera, que le lanzaba una petición: "Pues mejor que te quedes calladito".

No obstante, el periodista ha acabado diciendo lo que opina sobre este suceso: "Yo hubiese actuado exactamente igual que Pau Rigo. De mil veces, mil". "Y más si tienes a un ser querido en casa. Si tienes a tus hijos, a tu mujer... ¿Pues qué vas a hacer? Defenderte", ha zanjado Pardo para posicionarse también en el tema.