'La Roca', el programa que emite laSexta en las tardes del domingo, rescató en su entrega de ayer uno de los momentos más recordados en la historia del canal: el desmayo de Julen Lopetegui en pleno directo mientras analizaba el Mundial de Fútbol del 2006. "Esto es así, laSexta en directo. ¿No queríais sorpresas?", fue lo que dijo Patxi Alonso después de que su compañero se desplomara ante las cámaras.

Esta reacción provocó las risas de Nuria Roca, que también aprovechó para lanzarles una petición a sus colaboradores: "Por favor, si algún día me caigo, no lo hagáis así". "Pero escuchadme, necesito que alguien me aclare esto. ¿Se cayó o se desmayó?", preguntó la presentadora.

Como señaló Bernat Barrachina, se trató de una bajada de tensión y pudo recuperarse casi al instante: "Después de la publi volvió". Pero además, el desmayo de Lopetegui dio pie a que Roca recordara una anécdota personal de la que no había hablado nunca en el espacio de laSexta.

Ocurrió cuando estaba embarazada de ocho meses, antes de entrar en un programa en directo: "Me caí porque me desequilibré por la panza. Me caí como un bolo". "Al minuto tuve que empezar a presentar", aseguró entre risas la conductora de 'La Roca' ante sus tertulianos.