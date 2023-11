Muchas risas en el programa hoy de Enralados. Humor pero también indignación por parte de la consultora Delia Santana. Esta, muy atentamente, escuchó las peticiones de sus sabios consejos para resolver las dudas amorosas de los televidentes. Y una de ellas logró sacarla de sus casillas.

El programa de Enralados de nuevo contó con la presencia de la humorista Delia Santana. Esta asumió su rol de consejera del amor y se puso de nuevo al frente de 'Consultorio del amor'. Una sección en la que los espectadores piden consejo amoroso a la cómica. Y ella brinda todo su saber y experiencia para sacarlos de sus incertidumbres afectivas.

Tres llamadas son destacadas para resolver los quebrantos de amor de los espectadores. Y uno de ellos llamó poderosamente la atención de la experta en el difícil mundo de las relaciones amorosas Delia Santana.

La petición comenzaba “soy una persona muy leal y tradicional”. Tras esta introducción, ante el estupor de la humorista y el presentador Jorge Galván, la espectadora confesaba haber sido infiel a su pareja. Tras hacer la pertinente pregunta: ¿confieso o guardo secreto? Delia estallaba.

“Acaba de decir que es una persona leal”, interrogaba sin dar crédito a Galván. Y lo miraba atónita ante lo que había comunicado la llamada. “Y después, ¿confiesa haberle puesto los cuernos al novio? Ante lo que el presentador hacía gestos explícitos que acompañaban la cuestión que lanzaba incrédula Delia.

La respuesta ante la duda amatoria de la espectadora fue la siguiente “eso es tener cara y lo demás tonterías”, sentenció Delia Santana

Una decisión que corroboraba con “a lo mejor después de esto le puedes presentar a tu pareja a una persona que sea leal”, y le faltó añadir “para que sea feliz... aunque esto último lo dejó en el aire.

El cosmos es folklórico

Tras esto, Delia Santana mirando a cámara cantó “infiel, quien traiciona a un gran amor es un infiel”. Jorge Galván no pudo más que apoyar en firme lo cantado por la humorista. Que explicaba “hoy me levanté folklórica, porque el cosmos es folklórico... Tú miras las estrellas y ves la cara de la Pantoja”.

La cómica insistía sobre la petición de consejo, "eres leal pero luego 'pumba', haciendo el conocido gesto de los cuernos. "Querida, tienes que pensar si esto es un desliz o que tu vida en pareja es un auténtico aburrimiento", aseveraba Delia Santana. Ante sus sabias palabras, Jorge Galván no podía más que asentir y darle la razón a su compañera de mesa.

Para finalizar, Santana dictaminó “vete, deja a tu pareja ser feliz y tú... tira por la puerta p'alante”. Sonrió a cámara y añadió “pueden dejarme sus necesidades de consejo porque yo les adoro”. Con lo que se ganó el aplauso de todo el plató de Enralados.