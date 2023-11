La ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra ha llegado incluso antes de la confirmación pública de su relación. Ha sido el cantante colombiano el encargado de dar a concoer la noticia a los medios después de que unos reporteros le preguntaran por cómo estaba yendo su relación con la intérprete.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año" dijo Yatra confirmando la noticia.

Además, la propia Aitana ya adelantó hace unos días que algo pasaba en su corazón, se rompía durante su concierto en Bogotá y decidía sincerarse con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando. "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesaba la joven.

Tras darse a conocer la noticia, ha sido la catalana la que ha hablado en forma de indirecta.

"Estar con él fue un error"

La joven cantante ha publicado un adelanto de su próximo videoclip en el que lanza más de una pulla al que ahora es su ex pareja.

“En Instagram no la ves, pero llora hasta las 3, y eso pasa de hace rato”, “estar con él fue un error”, o “nadie se muere de amor, nunca es tan grave” son algunas de las frases que se pueden escuchar en el adelanto.