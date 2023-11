Castigado y sorprendido, así celebró Jose Ramallo su cincuenta cumpleaños en 'Enralados'. El formato de entretenimiento de la Televisión Canaria hizo este miércoles, 'Ramallo en salsa de mahonesa'. El colaborador no logró superar el reto de la sección Finales Inesperados. Y su castigo, "tirarse a la piscina como un 'guiri' de Puerto del Carmen cuando caen cuatro gotas", en palabras de Jorge Galván.

A pesar de su onomástica, Ramallo no se libró de la pena. No superó la prueba a pesar de, al final, lograr dar en la diana del 'final inesperado'. Al menos, lo acompañó 'la banda de Agaete' que se encontraba bajo las sábanas.

Jorge Galván se regocijaba con este hecho y reía sin parar de su compañero de batallas televisivas y humorísticas. La sección dio comienzo con un triple empate entre Ana Trabadelo, Carlos Ventura y 'Petite' Lorena. Ramallo era la voz discordante. El vídeo mostraba como dos personas caían al mar por culpa de unas "escaleras resbaladizas, como las que hay en las piscinas naturales", y de muchos charcos de las Islas. Como afirmaba el presentador. "Un resbalón que es 'paff', caes como una flor, de golpe", añadía el cumpleañero.

Ramallo, ya viendo lo que se avecinaba, advertía "esto es un complot como la última vez". "Los tres se han puesto de acuerdo". Unas acusaciones de las que sus compañeros se defendían entre risas y comentarios jocosos por el final del vídeo ofrecido en la sección.

El formato de entretenimiento de la Televisión Canaria hizo este miércoles, 'Ramallo en salsa de mahonesa'

El segundo vídeo 'A lo mejor se mata'. Una joven con un cuchillo de grandes dimensiones, manipulaba un pack de cubitos de hielo. De nuevo, Ramallo fue el único disidente en la respuesta final. Carlos Ventura y 'Petite' Lorena, daban su veredicto. Ana Trabadelo confesaba "no sé, yo me limito a copiar la respuesta de Carlos y Lorena". Jorge Galván y su compañero el humorista Ramallo la acusaba de "copiona". "No tienes criterio propio", sentenciaba este último. "No, Jose, es que tú vas por libre", señalaba con buen ojo el presentador. Ante las risas del resto de colaboradores que venían que de nuevo Ramallo, no había atinado en su respuesta.

El tercer final inesperado mantuvo el nivel de carcajadas y comentarios sin sentido de muchos colaboradores. 'Infieles': Una pareja bajo un edredón, ¿qué hay debajo? Y ganó la respuesta más inverosímil. La chica no desaparecía, la pareja no estaba vestida de buzos. ¿Qué había? Una banda de música. "La banda de Agaete está bajo el edredón", señalaba entre el jolgorio de los colaboradores Jorge Galván. Y sí, esta era lo correcto. Bajo el edredón, un grupo de músicos acompañaban a la pareja de infieles descubiertos.

"Esto es una verbenati", se desternillaban los colaboradores, que no daban crédito viendo a varias personas bajo las sábanas de la cama. Esto llevo al 'redoble' final, el castigo "un acierto agridulce", indicaba Jorge Galván. Ramallo había logrado acertar en su respuesta. Pero así es el programa 'Enralados': emoción hasta el final, por más inesperado que sea.

¿Qué había? una banda de música. "La banda de Agaete está bajo el edredón", señalaba entre el jolgorio de los colaboradores Jorge Galván

Y es como es habitual, Enralados contó con algunas de sus secciones habituales, pero la última de ellas tuvo su propia salsa. Salsa "caducada, aceitosa, grasienta, pringosa y emplumada", anunciaba el presentador del espacio de tarde de la televisión autonómica.

Ana Trabadelo, Carlos Ventura, 'Petite' Lorena y Jose Ramallo acompañaban al presentador Jorge Galván en la edición del miércoles de 'Enralados'. Un espacio, que contó, como ya es costumbre, con su gracia y divertido humor. Y cuyas imágenes y secciones provocaban carcajada tras carcajada entre los colaboradores.

Desde 'No puerro más' hasta los vehículos imposibles de Ana Trabadelo, las risas eran contagiosas. Jorge Galván desataba risotadas en el programa con sus acertados e irónicos comentarios sobre las imágenes que se sucedían entre las distintas secciones.

Un programa con momentos entrañables y desternillantes. La lagartija 'Mona Lisa', el bebe pulpo que destapaba la ternura de todos los colaboradores. Y el 'hipopotamito' que hizo morir de 'amor' a todos ellos. Con confesión incluida de Carlos Ventura, que reveló, "es igual que yo de pequeño". Unas palabras que Jorge Galván agradecía "eres el Carlos Pótamo del programa". Y que arrancaba una exclamación de sorpresa del 'castigado' Jose Ramallo, "porque ahora tienes un tipín", concluyó.