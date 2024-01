El Benidorm Fest ha captado la atención de los seguidores eurofans durante toda esta semana. La primera semifinal está programada para el martes 30 de enero, mientras que la segunda se llevará a cabo dos días después, el jueves 1 de febrero. Ambas semifinales serán transmitidas probablemente a las 22.50 horas por RTVE.

La esperada gran final del Benidorm Fest 2024 se llevará a cabo el sábado 3 de febrero, comenzando a las 22.00 horas. El ganador de este destacado evento recibirá el codiciado micrófono de bronce y la oportunidad de representar a España en el Festival de Eurovisión 2024, programado para el próximo mes de mayo.

Listado de Cantantes y grupos presentes en el Benidorm Fest:

A continuación los 16 cantantes y grupos participantes en el Benidorm Fest 2024

Almácor

Angy Fernández

Dellacruz

Jorge González

Lérica

Mantra

María Peláe

Marlena

Miss Caffeina

Nebulossa

Noan

Quique Niza

Roger Padrós

Sofia Coll

st. Pedro

Yoly Saa.

La edición 2024 del Benidorm Fest recibió un total de 825 canciones, 50 menos que en la edición anterior, abarcando diversos estilos y artistas a lo largo de los 147 días que duró el proceso organizado por la Corporación. Un detalle destacado es que todas estas canciones fueron presentadas con un conjunto completo de cantante y canción. Este logro adquiere una mayor relevancia al compararlo con la edición anterior, donde, a pesar de contar con un número similar de participantes con 876 candidaturas, más de 300 canciones fueron enviadas sin intérprete.

Mecánica del concurso

El ganador del Benidorm Fest 2024 será nuevamente determinado mediante una votación combinada que incluirá el jurado profesional (50%), el voto demoscópico (25%) y la participación del público a través de llamadas de teléfono y/o SMS (25%). De acuerdo con las Bases Benidorm Fest 2024, RTVE divulgará la mecánica de las votaciones para las dos Semifinales (programadas para el martes 30 de enero y el jueves 1 de febrero) y la Final (el sábado 3 de febrero), una semana antes del inicio del evento.

En las semifinales del Benidorm Fest 2024, que se llevarán a cabo los días 30 de enero y 1 de febrero, cada una contará con la participación de ocho artistas. En la primera semifinal, Angy Fernández, Lérica, Mantra, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza y Sofía Coll competirán, mientras que en la segunda, Almácor, Dellacruz, Jorge González, María Peláe, MARLENA, Roger Padrós y Yoly Saa se presentarán. De cada semifinal, solo los cuatro artistas con mayor puntuación avanzarán a la gran final del sábado 3 de febrero, mientras que los cuatro con menor puntuación serán eliminados del proceso de selección.

Después de las actuaciones de los ocho participantes de cada semifinal, Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada anunciarán la apertura de las líneas para que los espectadores del Benidorm Fest 2024 puedan votar mediante el sistema de televoto (llamadas y/o SMS) a cada candidatura, con un número previamente asignado. Una vez transcurrido el tiempo establecido en la gala, se cerrarán las líneas y comenzará el recuento de votos. El mismo procedimiento se aplicará en la Final del Benidorm Fest 2024, después de las actuaciones de los ocho finalistas y en el orden establecido por sorteo, a menos que sea necesario por razones operativas.

Un Notario certificará todo el proceso de votación y los resultados obtenidos serán protocolizados. Tanto en las Semifinales como en la Final, la divulgación de los resultados seguirá el siguiente orden:

1. Jurado profesional (nacional e internacional) - 50%

2. Muestra demoscópica - 25%

3. Resultado del público (llamadas telefónicas y/o SMS) - 25%

En segundo lugar, se revelarán las votaciones de los 350 encuestados (voto demoscópico), lo que generará un ranking de los participantes basado en el número de votos recibidos. Las posiciones de este ranking se convertirán en puntos asignados (40, 35, 30, 28, 25, 22, 20 y 16) en cada Semifinal y la Final, representando el 25% del resultado final.

En tercer y último lugar, se dará a conocer el voto del público. A través de llamadas telefónicas y mensajes de texto (SMS), se elaborará un ranking de los participantes según la cantidad de votos recibidos. Las posiciones en este ranking se traducirán en puntos (40, 35, 30, 28, 25, 22, 20 y 16) en cada Semifinal y la Final. La audiencia del Benidorm Fest determinará el último 25% del resultado final.

La suma de todos los puntos determinará al ganador del Benidorm Fest 2024. Además, la canción victoriosa en la tercera edición de este certamen alicantino determinará quién sucederá a Blanca Paloma como representante de España en Eurovisión 2024, que se celebrará en Malmö, Suecia. La edición número 68 de este festival europeo incluirá dos semifinales programadas para el martes 7 y el jueves 9 de mayo, seguidas de la gran final el sábado 11 de mayo.

Dellacruz y St. Pedro, los canarios del Benidorm Fest

Jorge de la Cruz Correa, que firma artísticamente como Dellacruz, y Pedro Hernández, conocido como st. Pedro, son los dos aspirantes canarios a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión.

Dellacruz

Lleva varios años viviendo en Madrid, celebró este lunes la oportunidad de participar en este certamen y hacerlo, además, acompañado de otro canario. "Estar entre los seleccionados ya es un premio y hacerlo, además, con otro tinerfeño es todo un orgullo", dijo. "Esto es una oportunidad de mostrar lo que hacemos; hemos conseguido formar un grupito bastante bueno entre los 16 aspirantes y nosotros, los tinerfeños, vamos a ser los encargados de aportar el calorcito", añadió.

Jorge de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 31 años) se trasladó a vivir a Madrid tres años antes de la pandemia. El motivo: unas prácticas después de finalizar su formación en Relaciones Laborales. La música, que siempre había formado una parte importante de su vida, empezó a ocupar cada vez más espacio. "Me llamaron para participar en sesiones de composición y, la verdad, me picó la curiosidad", relató. Pronto comenzó a trabajar para muchos artistas, entre ellos el propio Sergio Dalma. "Ahí fue cuando se profesionalizó todo y empecé a componer con varios artistas; durante la pandemia me volví a Tenerife pero pronto tuve que volver a Madrid porque desde las Islas es mucho más complicado".

st. Pedro

Pedro Hernández (Tenerife, 27 años) es de Tejina, estudió percusión en el Conservatorio y formó parte del grupo local Neptuno. Muchos le recordarán por su paso por el concurso televisivo La Voz, donde llegó a la final de la mano del cantante Juanes. Su vida cambiaría tras llamar la atención de Rebeca León, una de las representantes más prestigiosas de la industria musical internacional y en parte responsable del incombustible éxito de Rosalía. Con ella viajó a Miami y ahora mismo está a punto de lanzar un EP. Será, adelanta, un álbum "conceptual que nos sumerge en un viaje a través de diferentes ritmos latinos que van desde la balada a la salsa, pasando por la ranchera o el merengue". Entre sus últimos temas publicados se encuentran Romance y No es lo que toca. Sobre su éxito basta con añadir tan solo un dato, su perfil de instagram acumula 65.000 seguidores