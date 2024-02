Hace algo más de dos años que Carlota Corredera se despidió de 'Sálvame'. El programa decidió prescindir de la presencia de la gallega en las tardes de Telecinco. Una noticia que la presentadora aprovechó para volcarse en su faceta como madre, viajar y disfrutar del tiempo junto a sus seres queridos.

Tras dedicarse este para ella, la comunicadora se reinventó y anunció muy feliz su regreso a la plana pública pero fuera de la televisión. Carlota es ahora la reina del podcast y, gracias a su proyecto 'Superlativas', la gallega está en un momento personal y profesional de lo más dulce.

"Quiero ser libre, quiero volar, quiero comunicar. Lo necesito como el respirar. Quiero que se escuche mi voz. Y, sobre todo, quiero seguir escuchando para entender este mundo, para ser más feliz. Ya me he puesto en marcha porque aunque a veces nos hayan hecho sentir pequeñas, todas nosotras somos Superlativas" se le escuchaba decir en la promoción de la primera temporada de su por entonces nueva andadura profesional.

Tras la buena acogida de su podcast, Corredera ya le ha dado el pistoletazo de salida a la segunda temporada del mismo y la entrevista que le ha concedido su última invitada ha sido de lo más comentada. Y es que la última persona en sumarse a 'Superlativas' ha sido Alba Carrillo.

Una entrevista en la que, entre otras cosas, ha hablado de su relación con la que fuera su jefa, Ana Rosa Quintana, y no solo se ha despachado a gsto contra ella sino que, además, ha dado su opinión sobre la presentadora de 'TardeAR'

"Representa un sector muy rancio de la sociedad"

Muy segura de sí misma, Carrillo ha hablado sin tapujos sobre su verdadera opinión de Ana Rosa. Al preguntarle Carlota Corredera si se tomaría algo con ella, Alba le ha respondido que "nunca me lo he tomado. No he tenido ese vínculo personal, entonces no la echo de menos en mi vida y además creo que tenemos maneras de ver la vida muy diferentes. Yo he trabajado para su productora pero las veces que la he visto han sido muy contadas".

La relación Alba Carrillo - Ana Rosa “No teníamos feeling” pic.twitter.com/BjIngtxaOj — TVMASPI (@sebas_maspons) February 28, 2024

Pero la colaboradora ha dado un paso más allá revelando cómo es de verdad la comunicadora madrileña. "Nunca hemos tenido un feeling personal. Ella para mi representa lo que no me gusta. Representa un sector muy rancio de la sociedad y yo creo que para ella yo tampoco soy de su agrado", sentenció.