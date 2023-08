Carlota Corredera está exprimiendo al máximo los últimos días de agosto. A través de sus redes sociales, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores su última escapada antes de que llegue septiembre. A juzgar por sus palabras, se trata de un destino cargado de sentimiento y recuerdos que llevaba mucho tiempo sin visitar.

Desde que dejó la televisión, Carlota Corredera se ha involucrado en nuevos proyectos que trascienden la pantalla chica. La periodista gallega está apostando fuertemente por su proyecto Superlativas, un videopodcast que ha generado mucho interés en las redes sociales.

Por el momento, todo indica que Carlota no tiene ningún proyecto televisivo sobre la mesa para regresar a la televisión, pero esto tampoco parece inquietar a la presentadora. A través de las redes sociales, Carlota nos brinda una visión más cercana de cómo está siendo esta nueva etapa que está experimentando. En este momento, parece que la estabilidad y la tranquilidad son prominentes en su vida.

En sus últimas publicaciones, la ex presentadora de Sálvame ha optado por compartir con sus más de 300,000 seguidores cómo está disfrutando de estos días de descanso. Corredera ha elegido Lanzarote como su destino para despedir el verano. Como ella misma ha expresado, la isla canaria tiene un significado profundo para ella, lo que hace que este viaje sea especialmente especial.

Con palabras conmovedoras, Carlota escribió: "Tantos años sin volver y me he vuelto a enamorar de ti, te adoro, Lanzarote". Acompañando este sentimiento, compartió un video cautivador en el que mostraba las impresionantes vistas que la rodeaban.

En otra publicación, Carlota expresó su alegría por haber disfrutado de las aguas azules y la arena blanca de la playa de Papagayo. "Reencuentro con Papagayo", escribió. Una vez más, la felicidad y la plenitud de Corredera eran evidentes.

Telecinco no la quiere ni en pintura

Telecinco dijo adiós a 'Sálvame' el pasado 23 de junio. El programa se despidió de los espectadores después de 14 años con un programa especial en el que le permitieron a los colaboradores acompañar a la audiencia hasta las 21:00 horas.

Durante todos estos años han sido muchos los rostros que han pasado por el formato. Carlota Corredera es una de las más populares. La presentadora formó parte del equipo como presentadora y también como directora del 'Deluxe', pero en marzo del año pasado decidió poner fin a su aventura en el programa. Tras esa decisión estuvo meses apartada de la pequeña pantalla, hasta que regresó con ‘¿Quién es mi padre?’, un formato que no terminó de encajar y la apartó de nuevo del universo Mediaset.

Poco se ha sabido de ella en este tiempo al margen de lo que ella misma ha compartido en sus redes sociales, pero sus seguidores han querido saber si estará acompañando a sus compañaeros el último día de 'Sálvame'. "No lo sé si estaré en el final, podría ser, lo vamos a dejar abierto", confesba hace unos días a 'El Televisero'.

"No he recibido ninguna oferta de Mediaset y no he tenido ninguna conversación con sus directivos para saber si yo encajo o no en su nuevo modelo. Pero mi teléfono está conectado, y estoy encantadísima de hablar con cualquier persona que me quiera ofrecer un nuevo proyecto, claro", recalcó. Aunque el último movimiento de Mediaset deja claro que la cadena no tiene entre sus planes volver a llamarla.

Según ha avanzado Bluper. el grupo ya ha retirado la fotografía de Carlota tenía en el pasillo de la fama de Mediaset. La imagen de la presentadora ya no acompaña a la de otros rostros populares de la cadena. Una decisión que pone de manifiesta que su etapa en Telecinco podría haber llegado a su fin.