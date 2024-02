"Quiero ser libre, quiero volar, quiero comunicar. Lo necesito como el respirar. Quiero que se escuche mi voz. Y, sobre todo, quiero seguir escuchando para entender este mundo, para ser más feliz. Ya me he puesto en marcha porque aunque a veces nos hayan hecho sentir pequeñas, todas nosotras somos Superlativas". Con estas palabras, la presentadora Carlota Corredera anunció tras su salida de la televisión su nueva etapa a frente de su podcast, Superlativas, un espacio de entrevistas a diferentes personajes reconocidos de nuestro país.

Tras la buena acogida de su podcast, Corredera ya le ha dado el pistoletazo de salida a la segunda temporada del mismo y la entrevista que le ha concedido su última invitada ha sido de lo más comentada. Y es que la última persona en sumarse a 'Superlativas' ha sido Alba Carrillo.

La ahora concursante de Bake Off Celebrity ha hablado de su actual etapa vital y de cómo ha cambiado su vida desde su abrupta salida de Mediaset España, donde dejó muchos amigos pero también muchas cuentas pendientes, una de ellas, con el presentador Jorge Javier Vázquez.

La colaboradora no solo mantuvo un tenso desencuentro con el de Badalona que terminó por dinamitar la relación entre ambos sino que, además, han tenido que verse las caras en los juzgados.

"Me encantaría poder hablar con él"

En una parte de la conversación en la que habló de sus encontronazos con Vázquez, Alba Carrillo reconoció que no le importaría mantener una conversación con el presentador.

"Me encantaría poder hablar con él. Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y al final, cuando nos desunimos, ganan los otros. Y hemos podido ver que pasa eso" comenzaba.

"Yo le admiro como profesional, presentador e incluso como persona, porque a mí me ha dado muchos consejos. Mi madre tuvo que demandarle, pero fue un daño colateral porque demandó a la productora y él era presentador en ese momento, pero no fue una cosa personal contra él. Y Jorge Javier es de esas personas que, aunque tengas un problema, en el fondo le sigues teniendo mucho cariño. A mí me gustaría", sentenció.