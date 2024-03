'GH Dúo 2' ya tiene a su ganadora. La audiencia de Telecinco alzó, con el 53,1% de los votos, a Lucía Sánchez como vencedora de la segunda edición del reality tras la "no final" que se celebró el pasado jueves. Recordemos que hace 48 horas no se pudo coronar al vencedor por los fallos que se produjeron en las votaciones durante la madrugada del cuarto día de la semana.

"Esta noche nadie lo va a impedir", aseguraba Marta Flich a los espectadores. La gala de desenlace vivió con todo lujo de detalles la salida de Lucía y Asraf del hotel en el que se encontraban hospedados, a la espera de la "verdadera" final de 'GH Dúo 2', en su camino a plató. Al inicio del programa Marta Flich comunicó los 2.981.894.000 votos que actualmente estaban contabilizados, que conforme fue avanzando la noche aumentaron hasta 3.113.644. Además, mientras llegaban a los estudios de Mediaset, la también presentadora de 'Todo es mentira' volvió a aclarar lo ocurrido el pasado jueves a los seguidores del formato. A la espera de que se mostrasen los porcentajes oficiales, ambos concursantes grabaron su día a día encerrados en el hotel. Lucía recibió la visita de Mayka y aprovechó la oportunidad para empezar a asimilar la vida que tenía antes de entrar a la casa de Guadalix. Por su parte, Asraf pudo pasar su estancia junto a Isa Pantoja y aprovechó la oportunidad para comer todo lo que había echado en falta en la casa y para volver a hablar con su madre. "Estoy peor que el otro día", afirmaba Lucía nada más entrar en el plató de 'GH Dúo'. "Yo estos días he estado tranquila", asegurando que "ahora los nervios la estaban mareando". Tanto Asraf como Lucía agradecieron el enorme apoyo recibido por parte de la audiencia tras su salida de la casa de Guadalix.