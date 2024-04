En esta edición de 'Supervivientes', la relación entre Aurah Ruiz y Rocío Madrid ha sido una de las más tensas y polémicas. Desde el inicio del programa, ambas concursantes carecían de cualquier tipo de conexión, protagonizando enfrentamientos que no pasaron desapercibidos.

El pasado domingo 24 de marzo, Rocío Madrid se convirtió en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2024'. Tras su eliminación, los concursantes pasan a vivir en 'Playa Limbo' por unos días, antes de que el público vote para decidir quién debe abandonar el programa de forma irrevocable.

A pesar de su salida del concurso, Madrid no ha olvidado a Aurah y ha retomado sus críticas hacia ella en el programa de Mitele Plus '¿Quién dijo quiero ir a 'Supervivientes'?'. Cuando se le preguntó quién consideraba el peor concursante de esta edición, Rocío no dudó en señalar.

"¿El peor superviviente? A ver, es que no les he conocido a todos porque solo he conocido a los que han estado en mi equipo, pero diría que por trabajo Aurah. Es que esto de ir a la isla a tomar el sol... No me parece que sea vivir la experiencia de supervivencia, al menos para mí", expresó la actriz.

El entorno de Aurah no tardó en reaccionar ante estas acusaciones. "No es la peor superviviente, solo hay que ver las pedazo de pruebas que hace. Aurah no está todo el día tomando el sol, a las imágenes me remito", declaró la persona encargada de gestionar sus redes sociales.

La tensión entre Aurah Ruiz y Rocío Madrid sigue presente incluso fuera del concurso, manteniendo en vilo a los seguidores de 'Supervivientes 2024' y generando un debate sobre el desempeño de los concursantes en la isla.