La cuarta gala de 'Supervivientes 2024' no defraudó este jueves a los fanáticos del show televisivo, ya que estuvo cargada de emociones. La influencer grancanaria Aurah Ruiz logró salvar un 'match-ball', puesto que estaba en la terna de nominadas para la expulsión.

Sin embargo, Ruiz no cuenta con la simpatía de algunos de los concursantes que se encuentran con ella en Honduras.

El propio conductor del programa, Jorge Javier Vázquez, abordó la situación de Aurah, señalándola como el centro de críticas por parte de algunos compañeros. Ángel Cristo Jr., por ejemplo, la describió como "muy dramática", mientras que Gorka Ibarguren la comparó con una urraca. "Ella no quiere estar aquí, lo ha dicho veinte veces", reveló Ángel Cristo Jr.

La respuesta de Aurah no se hizo esperar: "Estoy sorprendida por Ángel, apenas he compartido contigo nada. He estado apoyándote y me pareces falso. Y tú llamándome urraca, hablando de cabras, chillando todo el día. No sé qué significa histriónica...".

Defensa de Jesé Rodríguez

El que no duda en salir al cruce de las críticas hacia Aurah es su marido, el futbolista Jesé Rodríguez, que aprovecha sus redes sociales para defender a su mujer.

De hecho, compartió la definición de urraca, junto con una imagen del pájaro en la que pregunta: "¿Ahora nadie se ríe, no?". Además, mandó un mensaje dirigido a Aurah: 'Siempre bebé'.

Otros momentos del show

Entre los momentos más destacados, se anunció la salida de Carmen Borrego del concurso por recomendación médica y se presenció en directo la reconciliación entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez.