El actor y humorista malagueño Salva Reina se encuentra en un gran momento profesional. Canario de nacimiento, saltó a la fama por su interpretación de Jozé en ‘Allí abajo’. Desde entonces su evolución ha sido imparable y en los últimos meses ha participado con papeles relevantes en series como ‘Mano de hierro’ (Netflix) y ‘Muertos S.L.’ ( Movistar Plus +).

El artista acudió este jueves, junto a su compañera de reparto Adriana Torrebejano, a 'El Hormiguero' para promocionar su último trabajo, 'Muertos S.L.', la nueva comedia de los creadores de La que se avecina y Machos alfa que se desarrolla en una funeraria.

Los actores compartieron en plató todo tipo de anécdotas relacionadas con sus personas en la ficción y también sobre algunos hitos de sus momentos más íntimos en la vida real.

Salva Reina, novio de la canaria Kira Miró, comparte relación desde que coincidieron en la película 'Todos lo hacen bien' donde empezó su relación que perdura hasta día de hoy. A pesar de que intentan ser todo lo discretos que pueden, los dos han tenido buenas palabras en público para el otro. Incluso han llegado a valorar positivamente el haber compartido reparto en algunas de sus películas: “Tener una compañera cerca te ayuda a prepárate el papel, la audición y siempre es positivo”, pronunció Reina.

El actor comparte con la actriz sus orígenes canarios los que ha recordado en más de una ocasión en su Instagram. En el año 2022 recordaba una entrañable fotografía tomada en Lanzarote cuando tenía unos dos años: "ya no me hago pipí", comentaba.

Anécdotas de Muertes S.L.

El actor desveló durante el programa algunos momentos de lo más divetido del rodaje. En especial, llamó la atención cómo se vivió una de las secuencias en exteriores con Carlos Areces en las que había que trasladar un muerto. Las personas que andaban por la calle pensaron entonces que se trataba de un fallecido de verdad y terminaron llamando a la polícia. "'Aquí hay dos personas trasladando un fallecido', pero es que la gente decía que olía a muerto. Nosotros nos hemos duchado, perdóname", contestó con broma el intérprete.

Adriana por su parte también quiso recordar una divertida anécdota mientras grababa con un ataúd real. "Cuando ya no me daban ganas de vomitar al ir a trabajar, de repente me ponen una escena en la que tengo que ir en un coche fúnebre ...Y yo le dije 'te imaginas que ahora hay un ataúd ahí atrás'", comentaba la actriz, que acabaría llevándose un gran susto al ver el ataúd.

"Los mato"

El presentador del programa, Pablo Motos, ha preguntado a los invitados por experiencias cercanas a la muerte. Salva Reina compartió uno de los momentos más terroríficos que ha vivido. El interprete era el encargado de conducir una furgoneta para ir a un bolo, pero como había dormido poco decidió no conducir e ir en el copiloto. En el vehículo iban nueve personas, "cuando me despierto era una mezcla entre los mato y no tengo volante", contó a los expectadores de su mal sueño.