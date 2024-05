Este domingo, 5 de mayo, no fue un día fácil para Terelu Campos. Así lo reconoció ella misma en el plató de 'D Corazón', formato de TVE en el que colabora y al que decidió acudir ayer para tener la mente ocupada en su primer Día de la Madre sin María Teresa Campos.

El espacio presentado por Jordi González y Anne Igartiburu quiso tener un detalle con Terelu, rescatando un vídeo en el que compartía plató junto a su madre. Tras ver las imágenes, la comunicadora desveló cómo vivió María Teresa su último Día de la Madre: "El año pasado no le sentó nada bien, se enfadó. No fue un buen día para ella, porque debió levantarse recordando a su madre".

"Hoy no es un día fácil para mi hermana y para mí, evidentemente", reconoció la colaboradora. En ese instante, Jordi González señaló que era la propia Terelu quien había pedido acudir a su puesto de trabajo: "Dijo que prefería estar con nosotros que sin su madre".

"Imagínate levantarme esta mañana y no tener otra cosa que hacer que ver que mi madre no está. Dije que me harían un gran favor. Al salir de aquí serán las 3 de la tarde y estaré con mi hija y con mi hermana, pero su ausencia... Es el primer año. Nunca se olvida", explicó.

Alejandra Rubio sorprende a Terelu

Lo que Terelu no se esperaba era que el programa tenía reservada una sorpresa para ella. Alejandra Rubio envió un vídeo al espacio de La 1 para felicitar a su madre en un día tan especial: "Ya sabes que me dan mucha vergüenza estas cosas, pero te quería felicitar. Para mí eres la mejor madre del mundo mundial. Muchas gracias por estar conmigo siempre y apoyarme. Te quiero".

"Esto no me lo esperaba, eh. Ella también era muy de su abuela", reaccionó Terelu, visiblemente emocionada, tras escuchar el mensaje de su hija: "Es muy vergonzosa. Menos mal que la tengo a ella"