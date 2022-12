La crítica de Monegal: Sánchez, acostado en el sofá, ¿medita una ‘consulta’?

Sostiene Wyoming en 'El intermedio' (La Sexta) que Pedro Sánchez está abrumado ante el cúmulo de problemas que han generado las últimas iniciativas que su propio Gobierno impulsa. Y al grito de "¡La que has liado, Pedrito!", asegura que se ha tumbado en el sofá de La Moncloa, tapado con una mantita, hasta que el temporal remita.

Este ‘cúmulo de problemas’ quizá Wyoming los identifica con el indulto a los condenados del 'procés', con la derogación del delito de sedición y con la rebaja del delito de malversación. Efectivamente, se trata de un ‘pack’ de abrigo. Pero existe un factor añadido que aumenta el terremoto de manera superlativa: el aviso de ERC de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Este posible o imposible referéndum está llegando a la ciudadanía con diferentes intensidades en la escala de Richter, según sea el canal de televisión que lo difunde.

En ‘Més 324’ (TV-3) Xavier Graset recogía la idea del referéndum, y con un sano escepticismo advertía: "Antes fue el modelo Lituania, luego el modelo Quebec, luego el modelo Escocia, ahora el modelo Montenegro...Veremos qué recorrido tendrá esta propuesta en la mesa de negociación con el Gobierno español". O sea, sosiego, cautela y ‘wait and see’. En 'Antena 3 Noticias', en cambio, Vicente Vallés señalaba, con cierto sobresalto, que ha aparecido en la palestra la palabra ‘consulta’, y comentaba unas declaraciones de Salvador Illa, de ayer mismo: "El líder socialista catalán anuncia por la mañana una ‘consulta’ y por la tarde se desdice" y remataba Vallés, advirtiendo que todo era semánticamente un revoltijo: "No está clara cuál es la diferencia entre referéndum y consulta". ¡Ah! Son maneras televisivas de mirar muy distintas.

Visto lo visto, el Sánchez de ‘El intermedio’, acostado en el sofá, quizá no es que esté abrumado ni nada parecido. Quizá medita en postura horizontal la estrategia del no al referéndum, pero sí a la consulta. Es una vía interesante. Una consulta nunca es vinculante, pero sirve para tomar la temperatura de la ciudadanía. Y sobre todo sirve a Oriol Junqueras para lanzarle una pedrada letal a Junts x Waterloo: yo he conseguido pactar con el Estado una consulta legal, reconocida aquí y fuera de aquí, mientras vosotros seguís con la táctica rupestre de ‘la cabra tira al monte’. Y que tome nota toda Catalunya.