La crítica de Monegal: La diputada y la bandera, un 'número' con poco éxito

El número escénico, o ‘performance’ breve, de la diputada Míriam Nogueras desplazando, apartando, la bandera española, ha tenido poco recorrido en la tele. Los informativos de las grandes cadenas, incluidos los de TV-3, le han dispensado escasa atención. Apenas 11 o 12 segundos.

Lo máximo que ha conseguido la diputada Nogueras ha sido una excitación momentánea de Ana Rosa Quintana en sus ‘matinées’ de Telecinco, en donde le ha mandado un vídeo telegrama diciéndole: "Señora, no toque mis cosas". ¡Ah! Que Ana Rosa califique la bandera como ‘cosa’ es un dato interesante. Seguramente le ha salido sin querer, pero desde mi punto de vista cosificar la bandera es una sanísima desacralización. Conocen ustedes mi aprensión con todas las banderas y los palos que las sustentan. Los franceses llaman a la bandera ‘drapeau’. Ya sé que es incorrecto traducirlo al castellano como ‘trapo’, y al catalán como ‘drap’, pero hay similitud fonética, coincidencia sonora.

Volviendo a la ‘performance’ de la diputada, es significativo que ni siquiera le han dedicado un gag en el mordedor programa ‘El intermedio’. Podríamos argumentar que están escamados con aquellas reacciones viscerales que ocurrieron en 2018, después de que Dani Mateo se limpiase los mocos con la bandera española. Hombre, las bromas con la bandera en ‘El intermedio’ vienen de lejos. He encontrado en mi archivo esta foto, de 2008, una noche en que Wyoming se bajó los pantalones y nos enseñó que para él la utilidad de la bandera era hacerse unos calzoncillos con ella. O sea que si no le han dedicado un ‘sketch’ al golpe escénico de la diputada es porque ya no lo consideran relevante, ni quiera una provocación. Deberá reflexionar Miriam Nogueras acerca de sus próximas ‘performances’ con la bandera.

Es positivo que la desafección al ‘drapeau’ ya no sea materia de escándalo en la televisión. Bien mirado, este desafecto sobre la bandera no es patrimonio exclusivo de la diputada Nogueras. La bandera española ha sido usurpada sistemáticamente por facciones políticas concretas. Primero fue el franquismo. Luego, sus herederos. La han fagocitado. A ningún partido se le debería permitir desfilar, exhibirse, envuelto en la bandera. No es de su propiedad. Cada partido tiene la suya. Pero se apropian de la que en principio es de todos. De ahí la desafección.