La crítica de Monegal: “Si quieren guerra, ¡yo ni un paso atrás!”

Una incertidumbre no suele ser noticia. La margarita, mientras se deshoja –sigo, no sigo, sigo, no sigo– no tiene rango noticiable. Solo adquiere relevancia cuando el último pétalo ha caído. La incertidumbre planteada por el presidente Pedro Sánchez, no obstante, ha copado todos los arranques de los informativos televisivos.

El más puntiagudo, como casi siempre, el de Vicente Vallés (A3 TV) el noticiario de mayor audiencia del país. Decía: "Pedro Sánchez amaga con abandonar el poder". Según la RAE ‘amagar’ es ‘cuando un jugador inicia una finta’. Y una ‘finta’ es ‘el ademán que se hace con intención de engañar’. Lo que les decía: interpretación puntiaguda. Precisamente esa misma noche Vallés estuvo con Pablo Motos (‘El hormiguero’) y añadió: "Lo que hacen los presidentes es anunciar lo que han decidido, no anunciar que se lo están pensando todavía". ¡Ah! Vienen cuatro días en que la tele vivirá una gran excitación, lleno de tertulias inútiles especulando todos sobre lo desconocido: nadie sabe lo que Sánchez dirá hasta que caiga el último pétalo de su margarita. Rotunda reacción de Ferreras tras el órdago de Sánchez y su posible dimisión: "No es un farol" Cambiemos de registro. Acaba de inaugurar Jon Sistiaga en Cuatro un programa de entrevistas (‘Otro enfoque’). Si La Sexta tiene a Évole y a Gonzo, en Cuatro también quieren algo parecido. El primer entrevistado ha sido Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete, ‘sherpa’ particular, y guía, de la presidenta Ayuso. Se ha reivindicado como guerrero: "Si quieren guerra, ¡yo ni un paso atrás!". Y se ha quejado de que en la tele le hagan continuamente la burla a Ayuso. No debería estar molesto. Como buen publicista que es debería saber que toda sátira televisiva proporciona una popularidad magnífica. Después de un ‘chute’ de sarcasmo televisivo continuado se pueden hasta conseguir mayorías absolutas. El segundo entrevistado ha sido Pablo Iglesias. Sobre las deserciones y rompimientos que hubo en su época en la cúpula de Podemos ha advertido: "A muchos les hicieron una promesa: si te metes con Iglesias, lo tendrás todo. Te vamos a sacar en la tele, si quieres montar otro partido, te lo vamos a potenciar; vas a poder salir por la noche; te vas a poder emborrachar y no saldrá ni una foto tuya". Y Sistiaga, yo creo que un poco alucinado, apostilló: "No hay mucha autocrítica en lo que dices". ¡Ah! La autocrítica. "Temo a un solo enemigo: yo mismo", decía Giovanni Papini.