Todas las series de 'Juego de tronos' en preparación

George R. R. Martin se lo confesaba a James Hibberd de 'The Hollywood Reporter': su sueño es que las series de 'Juego de tronos' acaben siendo tan numerosas y diversas como las del Universo Cinematográfico de Marvel. "Pronto se acabarán las maneras de contar la competición por el Trono de Hierro", sentenciaba.

Según supimos más adelante, Hibberd trató de sonsacar algo a Martin sobre cierta misteriosa secuela, pero fracasó en el intento. Ningún problema: otras fuentes le permitieron revelar en primicia, a mediados de junio, el proyecto 'Snow', 'spin-off' sobre Jon Nieve ideado por el propio actor Kit Harington, al parecer ya recuperado de las secuelas psicológicas que le dejó el rodaje de 'Juego de tronos'. Él mismo ha dado forma al equipo de guionistas y 'showrunners', gente (no sabemos nombres) probablemente valiente: deberá trabajar sin base literaria.

En uno de sus (demasiados numerosos) descansos de la escritura de 'Vientos de invierno', sexto libro de la saga 'Juego de tronos', el autor publicó una entrada de blog en la que confirmaba las noticias sobre 'Snow' y, de paso, aprovechaba para recordar que hay otras tres series de imagen real en desarrollo, todas en fase de guion.

Anunciada por primera vez en marzo de 2021, '10,000 ships' se desarrollaría mil años antes de los acontecimientos de 'Canción de hielo y fuego' y se centraría en el éxodo de los rhoynar tras su derrota a manos de los valyrios. Lidera la expedición una legendaria princesa guerrera, Nymeria, de la que Arya tomó prestado el nombre para su lobo huargo. A los mandos de la serie encontramos a Amanda Segel, productora y guionista de 'Person of interest', 'La niebla' y 'Helstrom', entre otras.

'Sea Snake', antes conocida como '9 voyages', podría ser catalogada como la precuela de una precuela: cuenta las aventuras de juventud de Corlys Velaryon, La Serpiente Marina, aventurero náutico al que veremos en su época madura en 'La Casa del Dragón'. Esta vez no estaría interpretado por Steve Toussaint, sino, como bromeó este último en ‘Entertainment Weekly’, "un tipo más joven y guapo". Bruno Heller (cocreador de 'Roma') planea relatar los nueve emblemáticos viajes que dieron riqueza a la Casa Velaryon.

Desde enero de 2021 venimos oyendo hablar de la serie basada en las novelas cortas 'Cuentos de Dunk y Egg', para la que se barajan los títulos 'The hedge knight' y 'A knight of the Seven Kingdoms'. Steve Conrad (creador de la serie de culto 'Patriota') lleva las riendas de esta adaptación de las aventuras del caballero errante Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, futuro Aegon el Improbable. La primera temporada adaptaría fielmente 'El Caballero Errante', primera novela corta de la saga, cuya acción se desarrolla casi un siglo antes de 'Juego de tronos'.

A estos títulos debemos sumar tres proyectos animados, el más comentado de ellos 'The Golden Empire', sobre el Imperio Dorado de la región de Yi Ti, situada al este de Essos. Martin ha alabado con fervor el arte conceptual al que ha tenido acceso. De los otros dos nada se sabe, ni títulos ni argumentos.

Como reconocía Martin en su blog, la posibilidad de que todas estas series se acaben estrenando es remota. "Bueno, me encantaría, pero no es lo habitual". Durante sus primeras aventuras en televisión, entre finales de los ochenta y mediados de los noventa, algunos de sus guiones de piloto no fueron producidos. O se quedaron en película directa-a-vídeo: acudan a eBay para localizar el VHS de 'Nueva dimensión'.