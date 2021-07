El maratón eterno de Pedri

El reloj que nunca se detiene. Pilas alcalinas. El curso 2020-21 del infante de Tegueste es un viaje hacia la extenuación. Una maratón hacia la eternidad. El exjugador de la UD Las Palmas Pedro González López ‘Pedri’ fue retirado a los 73 minutos ante Argentina en su tercer partido consecutivo en estos Juegos -suma 254 minutos ante Egipto, Australia y la albiceleste-. Acumula 66 encuentros y 4.654 minutos desde el pasado 27 de septiembre, en su estreno con el FC Barcelona ante el Villarreal.

La última suplencia en partido oficial del teguestero se remonta al 30 de abril ante el Granada en el Camp Nou. El cierre de la pasada edición liguera (cuatro pulsos desde la 34ª a la 37ª fecha y quedó fuera de la lista en la 38ª jornada por decisión técnica), así como los seis encuentros de la pasada Eurocopa y los tres de los Juegos de Tokio son la condición de titular.

El expediente de Pedri es un saco sin fondo de voluntades que a sus 18 años, ochos meses y tres días lo visten de maratoniano. El Robocop de Tegueste. El devorador de récords. 37 contiendas de LaLiga de azulgrana (2.425 minutos), siete de Liga de Campeones (495’), seis de Copa del Rey (428’), dos de la Supercopa de España (178’), diez con España (842’), una con la selección sub 23 (23’) y los tres pulsos de los Juegos de Tokio (254’). Es el rostro de Primera con mayor kilometraje. Un protagonismo que ha disparado todas las conjeturas. Para Ronald Koeman, Luis Enrique y De la Fuente, no hay debate. Pedri y diez más.

Dotado de un físico privilegiado, el infante aclaró ayer tras certificar el pase a los cuartos de los JJOO que está en plena forma. «En todos los partidos se puede disfrutar, aunque den patadas o sea un juego más difícil. Me divierto en todos y aprendo de todos. Me quedan muchos kilómetros, siempre intento descansar mucho para estar fresco. No estoy cansado. Intento descansar; no me cuesta dormir y me ayuda mucho», detalló en la zona mixta del Estadio de Saitama. El sábado, le toca Costa de Marfil y su partido 67 del curso.

«Lo llevo bien. Me gusta jugar. Que me den la confianza desde el primer momento le tengo que estar agradecido a todos los entrenadores que he tenido y por mí estaría jugando muchos años más. Son muchos partidos, pero descanso bien e intento aprender de los que llevan mucho tiempo en esto», añadió. Además, analizó el empate contra Argentina con su aura de veterano. «Ha sido difícil. No sabíamos que iba a ser tan complicado y estamos contentos por el pase. Se sufre porque no entra el gol, pero tenía confianza en el equipo, estábamos haciendo las cosas bien. Cuando llegó el gol pensamos en seguir teniendo el balón para que no lo tuvieran. Su gol fue un mazazo, pero pudimos estar tranquilos y tener la pelota».

De Unai Simón a Oyarzabal

Incluido en el mejor once de la pasada Eurocopa, Pedri -valorado en unos 80 millones- ya figura en la alineación más valiosa de los Juegos de Tokio. José Mel Pérez lo puso en el escaparate y ahora carece de límites. La fórmula para no perder el norte reside en la familia. «Lo llevo bien con la ayuda de mis padres [Fernando y María] y mi hermano [Fernando], que siempre están a mi lado. Siempre me dicen que esté con los pies en el suelo y estoy agradecido por ello».

La Tasca Fernando, el negocio familiar en la afamada Tegueste por el talento del azulgrana, esconde el Santo Grial. El secreto del futbolista con mayor actividad del panorama español en este curso. Oyarzabal, titular ante Argentina, firmó 33 duelos con la Real en la competición doméstica. Acabó la temporada con 43 partidos con el club donostiarra. Los mismos que completó Unai Simón con el Athletic. Guarismos lejos de los alcanzados por Pedri. Aún le quedan tres finales para besar el oro y bajar el telón con 69 batallas.